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  • Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emekliler için beklenen düzenleme meclis komisyonundan geçti. Buna göre bayram ikramiyeleri, evde bakım desteğinin gelir hesaplamasında dikkate alınmayacak. Yılda iki kere biner lira alacak olan emeklilerin evine aylık bin 305 lira da bakım desteği girecek. Peki emekliler kazançlı maaşlarını ne zaman alacak? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.02.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 16:07
Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Devlet emeklilere, ölüm aylığı, malullük aylığı ve iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez olmak üzere biner lira destek veriyor. Bu ödemenin azalmaması için evde yaşlı veya engelli bakanlara ödenen desteğin ayrılması için çalışmalar yapılıyor.

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba teklifin içerisinde yer alan düzenlemeye göre, bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak.

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Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Halen yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor.

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Bu desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor.

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Gelir sınırı bin 219 lira 34 kuruş. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırı aşıldığı için kesilmişti.

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Bakım parası kesilenlere yeniden bağlanacak. Ödenmeyen yardım tutarları da toplu ödenecek. Böylece ile aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97+ 166,66) olacak.

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

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