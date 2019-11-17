Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK-Bağ-Kur emeklisi ile birlikte memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği ocak zammı hakkında yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdüren vatandaşlar 'emekli zammı ne kadar olacak?' '2020 ocak zammı' sorusunun yanıtını arıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 12.8'lik enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 6.82 zam gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri; kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek, aynı ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli maaş zammı haberi...