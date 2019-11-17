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  • Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK-Bağ-Kur emeklisi ile birlikte memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği ocak zammı hakkında yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdüren vatandaşlar ' zammı ne kadar olacak?' '2020 ocak zammı' sorusunun yanıtını arıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 12.8'lik enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 6.82 zam gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri; kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek, aynı ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberi...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 09:56
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Tüm emekliler için Ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi açıklandı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'e geriledi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre 6.82 olacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon tahmini bir önceki ankete göre geriledi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Eylül ayındaki ankette yüzde 12.69 çıkmıştı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

3 OCAK KİLİT TARİH

Bu tahmin, 2019 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 7.3 olabileceğini gösteriyordu.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları 2019'un ilk yarısında gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 5.01 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri; kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek, aynı ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Emeklinin ocak maaş zammı ne kadar olacak?

EK ÖDEME DE ARTACAK

Ocak'ta bir zam da ek ödemelere gelecek. Her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için yükselecek..

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