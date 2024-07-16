Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Üniversite adayı öğrencilerin büyük bir heyecanla belediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklamasıyla birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmaları arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu. 30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ 29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI 28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ 27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER 26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI 25. MARANGOZLAR 24. HEKİM ASİSTANLARI 23. ELEKTRİKÇİLER 22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ 21. İNŞAAT YÖNETİCİLERİ 20. AĞIR VE ÇEKİCİ-RÖMORK KAMYON SÜRÜCÜLERİ 19. İNŞAATIN VE MADEN ÇIKARMA İŞÇİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK AMİRLERİ 18. SİSTEM YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ 17. FİZİKSEL TERAPİSTLER 16. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTLERİ 15. DİĞER TÜM İŞ OPERASYONLARI UZMANLARI 14. ORTAÖĞRETİM SONRASI SAĞLIK UZMANLIKLARI ÖĞRETMENLERİ 13. HEMŞİRE PRATİSYENLERİ 12. AVUKATLAR 11. MUHASEBECİLER VE DENETÇİLER 10. BİLGİSAYAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ 9. DİĞER TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR 8. TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ 7. DİĞER TÜM YÖNETİCİLER 6. PAZAR ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ VE PAZARLAMA UZMANLARI 5. YÖNETİM ANALİSTLERİ 4. FİNANS YÖNETİCİLERİ 3. GENEL VE OPERASYON YÖNETİCİLERİ 2. UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRİCİLERİ 1. KAYITLI HEMŞİRELER Geleceğimizi şekillendirecek olan bu meslekler dünyada olduğu kadar ülkemizde de oluşmaya başladı. İşte 'Türkiye'de Geleceğin Mesleği' olarak öne çıkabilecek meslek gruplarından bazıları... İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANICILARI Eski usul yöntemlerde yaşanılan insan kayıpları nedeniyle yapılan çalışmalar insansız araçlara yönelmiştir. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de insansız hava aracı çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle bu araçları kullanabilecek eğitimi almış kişilere ihtiyaç artmaktadır. ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UZMAN VE GELİŞTİRİCİSİ Çağımızda en çok beğenilen teknolojilerden biri olan arttırılmış gerçeklik çalışmaları pek çok alanda yapılmaktadır. 3D ya da 4D boyutlarıyla tanınmaya başlayan bu çalışmalar pazarlama ve tanıtım alanına farklı bir boyut kazandırmıştır. MAKİNE ÖĞRENME ANALİSTİ Makine öğrenmesi algoritmaları ve analizleri günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle sanal asistan uygulamaları makine öğrenmesine en net örnektir. FİNANSAL KOÇLUK Günümüzde özellikle bankalar için kullanılan bu tanım ekonomik anlamda ilerleme kat etmek isteyenlerin aradığı uzman kişilere verilen unvandır. Ülkemizde geleceğin meslekleri arasında gösterilen Finansal koçluk hizmeti yatırım uzmanlığı olarak tanımlanabilir. KİŞİSEL MARKA DANIŞMANLIĞI Genelde insan kaynakları uzmanlığına benzese de içerisinde oldukça farklı özellikler barındırmaktadır. Özellikle kurumsallaşmış firmaların tercih ettiği kişisel marka danışmanları insan ilişkileri ve iletişim bakımından ileri seviye olan bireylerdir. Marka yüzü olarak anılan bu kişiler firmanın imajını yansıtır. DENEYİM TASARIMCISI İleri seviye de satış stratejilerinin geliştiği günümüzde alıcılara farklı deneyimler yaşatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alanın uzmanları da firma ve markaların ürünlerini alıcıların deneyimlemesinde yardımcı olmaktadır. SANAL MAĞAZA DANIŞMANI E ticaretin geliştiği ülkemizde sanal alışverişler için sanal çalışanlara ihtiyaç artmaktadır. Bu meslek grubu ise sanal iş ve satışlarda müşterilere yardımcı olan uzmanlardır. İnternet üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerde sanal mağaza Danışmanları kullanılabilmektedir. SİBER GÜVENLİK UZMANI Yapılan araştırmalara göre günümüzde internet üzerinden birçok siber saldırı olmaktadır. Bu saldırılar kişilere olabildiği gibi büyük devletler arasında da olabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde de güvenliği sağlayacak siber uzmanları ihtiyacı artmaktadır. YAPAY ZEKÂ İŞ GELİŞME UZMANI Kulağa oldukça farklı gelen bu meslek günümüzde dahi yapılmaktadır. Özellikle internet alışverişinin arttığı çağımızda yapay zekâ ürünleri daha çok rağbet görmektedir. Bu durumu bilen büyük firmalar yapay zekâ çalışmalarını araştırmakta ve desteklemektedir. Yapay zekâ ülkemizde geliştikçe bu iş alanının uzmanlarına da ihtiyaç artmaktadır. Bu işi yapacak kişilerin analitik düşünceye hâkim, mekanik becerileri yüksek bireyler olması gerekmektedir.