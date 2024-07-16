Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Üniversite adayı öğrencilerin büyük bir heyecanla belediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklamasıyla birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmaları arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu.