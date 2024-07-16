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Haberler Galeri Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:44

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Geleceğin meslekleri sıralandı. En yüksek maaşlı meslekler üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran öğrenciler "Hangi mesleği seçmeliyim" sorusunun cevabını arıyor. Peki en çok kazandıran meslekler neler? İşte "Yüksek ücretli işler neler" sorusunun cevabı...

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Üniversite adayı öğrencilerin büyük bir heyecanla belediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklamasıyla birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmaları arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu.

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

Medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

Medyan yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksek okulu

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

Medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekleri belli oldu! Paraya para demeyecekler: İşte en yüksek maaşlı meslekler

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

Medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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