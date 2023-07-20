NATO’nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

"Bu oluşum ile NATO müttefikleri kötü niyetli siber faaliyetlere karşı daha hızlı ve etkin iş birliği yapabilecektir. Türkiye de bu konsepte dahil olan NATO müttefiklerinden biri olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) NATO'daki söz konusu inisiyatif kapsamında irtibat noktası işlev görmektedir.



