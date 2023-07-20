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Haberler Galeri NATO'nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 10:37

NATO'nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Vilnius Zirvesi'nin bir çıktısı olan Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde verilen mesajlar siber güvenliği konvansiyonel silahlarla eşdeğer tutarak önemini bir kez daha ortaya koydu. NATO'nun en önemli müttefiklerinden olan Türkiye, siber uzayın korunmasına yönelik çalışmalarda da kilit rol üstlenecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
NATO’nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

NATO'nun siber uzaya yönelik çalışmalarını SABAH'a değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "NATO'nun özgür, açık, barışçıl, güvenli, uluslararası hukuka uyulan bir siber uzayın sağlanması, siber uzayda sorumlu devlet davranışı normları sayesinde istikrarın artırılması ve çatışma riskinin azaltılmasına yönelik çabalarına Türkiye olarak destek veriyoruz" dedi.

NATO’nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

VCISC OLUŞUMA DAHİL OLDUK

Bildiride kötü niyetli siber faaliyetlerin konvansiyonel silahlı saldırılar boyutunda zararlar verebileceğine dikkat çekildiğini belirten Sayan, "Böyle bir durumda NATO'nun Washington Anlaşması'nın 5. maddesini uygulamaya koyabileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, bir Müttefike yönelik gerçekleşebilecek böyle bir saldırının bütün üye ülkelere yönelik yapılmış sayılarak buna göre karşılık verileceği belirtilmektedir" dedi.

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NATO’nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

NATO'nun siber güvenlik konusundaki çalışmaların daha da ilerletilmesi ve bu konudaki kapasitenin artırılması amacıyla bu sene Sanal Siber Olay Destek Yetenekleri (VCISC) adında bir oluşum ortaya koyduğunu kaydeden Sayan, şunları söyledi:

NATO’nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

"Bu oluşum ile NATO müttefikleri kötü niyetli siber faaliyetlere karşı daha hızlı ve etkin iş birliği yapabilecektir. Türkiye de bu konsepte dahil olan NATO müttefiklerinden biri olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) NATO'daki söz konusu inisiyatif kapsamında irtibat noktası işlev görmektedir.

NATO’nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye

Vilnius Zirvesi'nde faaliyete geçirilen bu oluşumun temel amacı, NATO'nun siyasi, askeri ve teknik olmak üzere üç siber savunma seviyesini daha da entegre etmek ve barış zamanı, kriz ve çatışma boyunca her zaman sivil-asker iş birliğini sağlamaktır."

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