Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
10:37
NATO'nun siber uzay şifrelerini SABAH açıklıyor! Kilit ülke Türkiye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Vilnius Zirvesi'nin bir çıktısı olan Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde verilen mesajlar siber güvenliği konvansiyonel silahlarla eşdeğer tutarak önemini bir kez daha ortaya koydu. NATO'nun en önemli müttefiklerinden olan Türkiye, siber uzayın korunmasına yönelik çalışmalarda da kilit rol üstlenecek.