Giriş Tarihi: 22.10.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 06:33
NTE geleceğin petrolü! Rezervin varlığını Berat Albayrak döneminde öğrendik
Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini istemeyen malum kesim bu sefer de gözünü NTE'ye dikmiş ve onu baltalamaya çalışmak için harekete geçmiş durumda. Türkiye, Nadir Toprak Elementleri ile ilk olarak ülkenin maden haritasını çıkartan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde tanıştı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde Türkiye'nin NTE konusunda yatırımlarını ve geleceğini ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Güngör yazısında; "Türkiye'nin hedefi bu alanda Avrupa başta olmak üzere yakın bölgenin başat aktörü haline gelmek." dedi.