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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Alaçatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 'in ilçesinin bir milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını belirterek, "Huzur ve keyif dolu bayram tatili için Alaçatı ve Çeşme hazır" dedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 17:45
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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Alaçatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, Ege'nin incisi ve Alaçatı'da otellerde yüzde 100 doluluk sağlanmasıyla yüzlerin güldüğünü dile getirdi.

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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Denizeri, 'de tatil sezonunun 12 aya yayılması için uzun yıllardır yapılan çalışmaların meyve verdiğini aktardı.

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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Denizeri, "Hiç bitmeyen tatil sezonuyla yaz kış ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Kurban Bayramı'ndan dolayı oteller ve restoranlarda yüzde yüz doluluk söz konusu. Keyifli bir tatil geçirmek için misafirlerimize özellikle rezervasyon yaptırmalarını hatırlatıyoruz. Huzur ve keyif dolu Çeşme günleri için planlı bir tatil geçirsinler" dedi. Kurban Bayramı'nın sezonun yoğunluk yaşanan ağustos ayına denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzatılması nedeniyle, ilçe olarak önlemlerin her yönden alındığını ifade eden Denizeri, rezervasyon konusunda hassasiyet gösterdiklerini de ifade ederek, misafirlerin rezervasyonlarına mutlaka uymalarını hatırlattı.

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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

İşletmelerin gelinmeyen rezervasyonlar nedeniyle talep eden misafirlerine hizmet veremediklerini ve karşılıklı zor durumda kaldıklarını vurgulayan Denizeri, bir milyon kişinin gelmesi beklenen Kurban Bayramı'nda huzurla hizmet vermek için tüm işletmelerin hazırlıklarını da tamamladıklarını vurguladı.

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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Bu yıl de 'nin beklediği rakamlara her koşulda ulaştığını ve hizmet kalitesini de arttırmak için el birliği ile çalıştıklarını ifade eden Denizeri, "Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun gündem, ekonomik sıkıntılar, belirsizlikler derken yazı yarıladık. 8 Temmuz sonrası Alaçatı ve Çeşme bölgesinde hafta arası dahil, inanılmaz bir yoğunluk yaşadık.

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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Bu yoğunluk halen devam ediyor. Şimdi bayram tatilinin 9 güne uzaması, hatta sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da perşembe gününe denk gelmesi, bayram yoğunluğunu tercih etmeyen misafirlerimiz için uzun hafta sonu tatili, ikinci bir fırsat diyebiliriz.

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O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor
O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Sezonun geç başlamasının ardından, bayram tatili ve sonrasında gelen 30 Ağustos, biz cilerin de yüzünü güldürdü diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de 'de 12 ay turizmin süreceğine eminiz" şeklinde konuştu

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