O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Denizeri, "Hiç bitmeyen tatil sezonuyla Çeşme yaz kış ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Kurban Bayramı'ndan dolayı oteller ve restoranlarda yüzde yüz doluluk söz konusu. Keyifli bir tatil geçirmek için misafirlerimize özellikle rezervasyon yaptırmalarını hatırlatıyoruz. Huzur ve keyif dolu Çeşme günleri için planlı bir tatil geçirsinler" dedi. Kurban Bayramı'nın sezonun yoğunluk yaşanan ağustos ayına denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzatılması nedeniyle, ilçe olarak önlemlerin her yönden alındığını ifade eden Denizeri, rezervasyon konusunda hassasiyet gösterdiklerini de ifade ederek, misafirlerin rezervasyonlarına mutlaka uymalarını hatırlattı.