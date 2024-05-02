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Haberler Galeri Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:32

Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.

Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

Taslağa göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

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Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek. Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek.

Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.

Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

ZAM 3 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

Taslakla, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot gibi yabancı markaların Türkiye'deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek.

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