Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
07:32
Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...
Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.