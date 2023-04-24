ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra" diyerek yeni ÖTV düzenlemesinin hangi araçlara geleceğini duyurdu. TESK Başkanı Palandöken, "Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.