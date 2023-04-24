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Haberler Galeri ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:30

ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra" diyerek yeni ÖTV düzenlemesinin hangi araçlara geleceğini duyurdu. TESK Başkanı Palandöken, "Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi konuştu. Erdoğan merakla beklenen ÖTV müjdesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi hangi araçları kapsayacak? İşte detaylar...

ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra"

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ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

ÖTV DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

  • Şehir içi taksi,
  • Dolmuş,
  • Minibüs,
  • Midibüs,
  • Otobüs,
  • Çekici işletmeciliği,
  • Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

ÖTV DÜZENLEMESİ İÇİN DETAYLARI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Tüm bu ÖTV düzenlemesi ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca açıklanacak. ÖTV muafiyeti uygulamasının esnafa hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum" dedi.

ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ÖTV muafiyeti gangi araçlarda geçerli olacak?

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: TİCARİ ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ SEVİNDİRİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV indirimi haberinin esnaf ve sanatkarlar camiası adına sevindirici olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Talebimiz üzerine ticari araçların değişimi için getirilen ÖTV indirimi esnaf ve sanatkarlar camiamız açısından olumlu.

Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme" dedi.

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