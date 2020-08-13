Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme

Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile parası başvuru sonucu öğrenme

başvuruları alınmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının vatandaşlar üzerindeki etkisini en aza indirmek için devlet tarafından 1000 TL pandemi sosyal destek parası veriliyor. Bu noktada, 1. ve 2. faz ödemeler tamamlanırken 3. faz parası ödemeleri ise devam ediyor. 1. ve 2. faz ödemelerden yararlanamayanlar e Devlet üzerinden 3. faz sosyal destek parası başvuru işlemlerini tamamlıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:35
Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme

Koronavirüs salgını süresince, ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara sağlanan ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1. ve 2. faz ödemeler tamamlanırken 3. faz sosyal destek başvurusu e Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. 1. ve 2. faz ödemelerden yararlanamayanlar, E Devlet giriş ile 1000 TL sosyal destek parası başvuru işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "3. Faz programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." sözlerini kullandı.

E DEVLET PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; T.C. numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 2020

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

İşte, E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama ekranı;

Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme

E DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?

sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

  • 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
  • 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu öğrenme
SON DAKİKA