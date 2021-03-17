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'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

Kara kuvvetleri ve jandarmanın kullanımına sunulacak yeni zırhlı araçlar 6x6 ve 8x8 için seri üretime geçiliyor. Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına yönelik Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi (ÖMTTZ) sözleşmesi, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında imzalandı. Araçların üretimi için görevlendirilen , geçen sürede yoğun bir çalışma yürüterek araçların tasarımında sona geldi. Yoğun bir üretim süreciyle kısa süre içinde 100 araç güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

AA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 13:08
Pars İzci TSK'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

ÖMTTZ Program Yöneticisi Can Kurt, AA muhabirine, şirketin öz kaynaklarıyla isimli özel bir araç geliştirdiğini, bu çalışmanın ÖMTTZ Projesi ile beraber taçlandırıldığını söyledi.

Pars İzci TSK'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

Proje sözleşmesinin ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalandığını anımsatan Kurt, bu kapsamda Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı için 5 farklı konfigürasyonda 6x6 ve 8x8 araçlar üretileceğini ifade etti.

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Pars İzci TSK'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

Kurt, "İlk aşamada 100 adetlik bir üretim yapacağız. Bunların 4'ü komuta, radar, sensör ve KBRN keşif araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına, zırhlı muharebe araçları da jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek." dedi.

Pars İzci TSK'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

"YURT DIŞINDA DA ÇOK İLGİ GÖRECEK"

Projenin işleyişine ilişkin de bilgi veren Kurt, şöyle konuştu:

"Yurt içi geliştirme projeleri kapsamında ilk döneme tasarlama ve uyarlama dönemi adını veriyoruz. Bu dönemde tedarik makamı ve Kara Kuvvetlerimiz ile bir dizi toplantı yapıyoruz. Burada ihtiyaçların netleştirilmesi ve yine kuvvetin ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve 'nin tasarım çözümlerinin onaylanmasıyla ilk araçların üretimi ve kalifikasyon dönemine başlıyoruz. Projede bu kapsamda geride kalan süreçte müşterilerle yakın çalışmalar yaptık. Geldiğimiz aşamada bunların onayıyla beraber araçların üretilmesi ve kalifiye edilmesi gibi bir süreçle yola devam edeceğiz."

Pars İzci TSK'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

araçlarının yurt dışında da çok ilgi göreceğini düşündüklerini vurgulayan Kurt, "Proje kapsamında kalifikasyonlar tamamlandıktan sonra çok kısa süre içinde, yaklaşık 1 yılda 100 aracın üretilmesi ve teslimi öngörülüyor. Toplam proje takvimi 36 ay.

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