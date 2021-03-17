Pars İzci TSK'ya büyük katkı sağlayacak: Seri üretim başlıyor

Kara kuvvetleri ve jandarmanın kullanımına sunulacak yeni zırhlı araçlar Pars İzci 6x6 ve 8x8 için seri üretime geçiliyor. Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına yönelik Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi (ÖMTTZ) sözleşmesi, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında imzalandı. Araçların üretimi için görevlendirilen FNSS, geçen sürede yoğun bir çalışma yürüterek araçların tasarımında sona geldi. Yoğun bir üretim süreciyle kısa süre içinde 100 araç güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.