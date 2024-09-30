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Giriş Tarihi: 30.09.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 13:07

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

Son dakika haberi: Aralarında 5 bakanlığın da yer aldığı 27 kamu kurumu güncel personel alımı ilanlarını duyurdu. Buna göre kamuya 31.883 işçi ve memur alımı yapılacak. Subay, hemşire, mühendis, zabıta, müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak personel alımı ilanlarına kurumların kendi siteleri, İŞKUR veya e-Devlet gibi platformlardan başvurulabilinecek. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? İşte detaylar...

SÜMEYYE TUNCER
PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

Son dakika haberleri: Memur olmak isteyen adaylar için personel alımı yapacak kurumlar ve pozisyonlar yayımlandı. Buna göre 27 kamu kurumu 31.883 işçi ve memur alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için memur alımı yapılacak? Personel alımı yapan kamu kurumları hangileri? Merak edilenler yanıt buldu.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

27 KAMU KURUMU 31.883 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 5 bakanlık, 13 belediye, Yargıtay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, MSÜ, YTB, TÜBİTAK, SPK ve BDDK olmak üzere 27 kamu kurumu 31.883 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? İşte listesi:

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PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

MSÜ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2 ağ uzmanı, 2 sunucu sistemleri uzmanı, 1 siber güvenlik uzmanı, 1 siber operasyon merkezi uzmanı, 1 son kullanıcı güvenlik sistemleri uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

3 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

YTB 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol ve raporlama, bilgi yönetim sistemleri veya istatistik, veri analizi alanlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip ve YDS'de düzenlenen yabancı dillerden en az birine sahip 1 alan uzmanı ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş veya yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Fince, İsveççe, Norveççe dillerinden birini bilen 3 alan uzmanı alacağını duyurdu.

16 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle oluşan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada tam zamanlı 30 bin temizlik personeli alacaklarını bildirdi.

100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Bakanlık 100 müfettiş yardımcısı alacağını da duyurdu.

14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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