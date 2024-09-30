PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kurumlar tek tek açıkladı: Kamuya 31.883 personel alımı yapılacak! İşte 27 işçi ve memur alımı ilanı...

YTB 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol ve raporlama, bilgi yönetim sistemleri veya istatistik, veri analizi alanlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip ve YDS'de düzenlenen yabancı dillerden en az birine sahip 1 alan uzmanı ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş veya yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Fince, İsveççe, Norveççe dillerinden birini bilen 3 alan uzmanı alacağını duyurdu.

16 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.