PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Ağustos ayında kamuya 9.442 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

Giriş Tarihi: 26.08.2025 13:12

Son dakika haberleri...Kamu personel alımı Ağustos ayında da devam ediyor. Aralarında MSB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TCDD, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da yer aldığı çok sayıda kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 9.442 personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında uzman erbaş, uzman yardımcısı, zabıta memuru, itfaiye eri, memur, mühendis gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte kamuya personel alımı hakkında merak edilenler...

Son dakika haberleri...Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Ağustos ayında kamuya 9.442 personel alımı yapılacak. 46 kamu kurumu ihtiyaçları doğrultusunda 9.442 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kamu ilanları ise memur olmak isteyen milyonlarca aday için merak konusu oldu. İşte o merak edilen detaylar...

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Mersin Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 9 Eylül tarihinde sona erecek.

ALAPLI BELEDİYESİ 5 İTFAİYE ERİ ALACAK

Alaplı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

TCDD 80 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Sinop Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 9 Eylül tarihinde sona erecek.

ARDAHAN BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ardahan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli mühendis alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 9 Ekim tarihinde sona erecek.

KARAYOLLARI 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8000 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8000 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 18 Eylül tarihinde başlayacak 29 Eylül tarihinde sona erecek.

REYHANLI BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

TÜİK 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

TÜİK bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

EDİRNE BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALACAK

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru ve 15 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 20 Ekim tarihinde başlayacak 24 Ekim tarihinde sona erecek.

PAZARAĞAÇ BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Pazarağaç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 1 Ekim tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

BAYDİĞİN BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Baydiğin Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2 ASTRONOM ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 astronom alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

MİDYAT BELEDİYESİ 25 ZABITA MEMURU ALACAK

Midyat Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 26 Eylül tarihinde sona erecek.

NARMAN BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Narman Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 24 Eylül tarihinde başlayacak 26 Eylül tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 22 Eylül tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 23 MEMUR ALACAK

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.