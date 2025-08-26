PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Ağustos ayında kamuya 9.442 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

Son dakika haberleri...Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Ağustos ayında kamuya 9.442 personel alımı yapılacak. 46 kamu kurumu ihtiyaçları doğrultusunda 9.442 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kamu ilanları ise memur olmak isteyen milyonlarca aday için merak konusu oldu. İşte o merak edilen detaylar...