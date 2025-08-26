Giriş Tarihi: 26.08.2025 13:12
PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Ağustos ayında kamuya 9.442 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...
Son dakika haberleri...Kamu personel alımı Ağustos ayında da devam ediyor. Aralarında MSB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TCDD, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da yer aldığı çok sayıda kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 9.442 personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında uzman erbaş, uzman yardımcısı, zabıta memuru, itfaiye eri, memur, mühendis gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte kamuya personel alımı hakkında merak edilenler...