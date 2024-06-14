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Haberler Galeri PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:01

PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak

Personel alımı son dakika haberi: Memur olmak isteyenler için 22 kamu kurumu 63.431 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından işçi ve memur alımı yapılacak kadrolar belli oldu. Buna göre en çok personel alımı doktor ve uzman erbaş kadrolarında yapılacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşçi ve memur alımı yapılacak pozisyonlar neler? Merak edilenler yanıt buldu.

PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak

Personel alımı son dakika haberleri: Kurumların işçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre kamuya 63.431 işçi ve memur alımı yapılacak. 22 kamu kurumu tarafından yapılacak personel alımı için detaylar netleşti. Memur olmak isteyenler için derledik.

PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak

Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 63.431 personel alımı yapacak. 22 kamu kurumu tarafından yapılacak personel alımı için başvuru şartları ve tarihler duyuruldu. İşte işçi ve memur alımı yapacak kurumlar ve pozisyonları...

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PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak

22 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

22 kamu kuruluşu toplamda 63.431 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Dışişleri Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, YÖK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

PERSONEL ALIMI İLANLARI: 22 kamu kurumu duyurdu: 63.431 personel alımı yapılacak

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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