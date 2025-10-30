Piyasalarda Trump-Şi rüzgarı: Gümrük savaşı sona erecek mi? Altın, petrol ve dolar nasıl etkilendi?

Görüşmeler sonrası yapılan açıklamalar genel olarak olumlu bir hava yaratsa da 'Her şeyin tartışılmamış olması' kafalardaki bazı soru işaretlerini kaldırmadı. Üzerinde en çok tartışılan konularda ise anlaşmaya varıldığı görüldü. Özellikle ABD'de ölümlere yol açan ve uyuşturucu madde için de kullanılan fentail tariflerinin azaltılması konusunda yol katedildi. İki liderin açıklamaları sonrası ABD getirileri yükseldi ve 10 yıllık getiri 6,6 baz puan arttı.