Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:51
Piyasalarda Trump-Şi rüzgarı: Gümrük savaşı sona erecek mi? Altın, petrol ve dolar nasıl etkilendi?
Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeleri yakından takip etti. İki tarafın küresel ticareti de ilgilendiren konularda anlaşmaya açık olması piyasalarda olumlu rüzgâr estirdi. ABD Merkez Bankası FED ise aralık ayında faiz kararı için söz vermedi. Gelişmeler başta altın olmak üzere emtia fiyatlarından borsalara kadar pek çok alanı etkiledi. Ons altın fiyatlarında yüzde 8'lerin üzerinde değer kaybı görülürken ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 1 baz puan yükseldi.