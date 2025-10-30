Piyasalarda Trump-Şi rüzgarı: Gümrük savaşı sona erecek mi? Altın, petrol ve dolar nasıl etkilendi?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:51

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeleri yakından takip etti. İki tarafın küresel ticareti de ilgilendiren konularda anlaşmaya açık olması piyasalarda olumlu rüzgâr estirdi. ABD Merkez Bankası FED ise aralık ayında faiz kararı için söz vermedi. Gelişmeler başta altın olmak üzere emtia fiyatlarından borsalara kadar pek çok alanı etkiledi. Ons altın fiyatlarında yüzde 8'lerin üzerinde değer kaybı görülürken ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 1 baz puan yükseldi.

SEVDE NUR DEMİR
Küresel piyasalar perşembe sabahına hareketli başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından fentanil maddesi tarifeleri başta olmak üzere pek çok farkı konuda anlaşmaya varıldı. FED faiz indirim kararı verirken aralık ayı için beklentileri değiştirecek açıklamalar geldi.

GÜMRÜK SAVAŞLARI SONA MI ERDİ?

ABD ve Çin arasında devam eden gümrük restleşmeleri sona mı eriyor? Güney Kore'de iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya gelmesiyle yapılan görüşmenin ardından bu soru gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, toplantının sona ermesiyle yaptığı ilk açıklamalarda "Şi ile görüşmeler muhteşemdi" ifadesini kullandı.

Trump açıklamalarından yola çıkarak görüşmelerin genel çerçevesi şu şekilde çizildi:
  • Çok sayıda karar alındı
  • Soya fasulyesi alımları hemen başlayacak
  • Çin'in fentanil sorununu durdurmak için daha fazla mesai harcayacak
  • Ayrıca (fentanil tarifelerinin) azaltılması konusunda da anlaşmaya varıldı
  • Çin'e uygulanan tarifeler %57'den %47'ye düşürülecek
  • Her şey tartışılmadı
  • Çip konusu gündeme geldi
  • Tüm nadir toprak elementleri sorunu çözüldü, artık nadir toprak elementleri konusunda engel yok
  • Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını sürdürecek
Görüşmeler sonrası yapılan açıklamalar genel olarak olumlu bir hava yaratsa da 'Her şeyin tartışılmamış olması' kafalardaki bazı soru işaretlerini kaldırmadı. Üzerinde en çok tartışılan konularda ise anlaşmaya varıldığı görüldü. Özellikle ABD'de ölümlere yol açan ve uyuşturucu madde için de kullanılan fentail tariflerinin azaltılması konusunda yol katedildi. İki liderin açıklamaları sonrası ABD getirileri yükseldi ve 10 yıllık getiri 6,6 baz puan arttı.

FED FAİZ İNDİRDİ

FED, ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına indirdi. Powell ise yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz indiriminin garanti olmadığını söyledi. CME Group FedWatch göstergesine göre, 10 Aralık'taki Fed toplantısında faiz indirimi kararı verileceğine dair beklenti geriledi. FED şahinliği elinden bırakmadı. Dolar endeksi 99,199 seviyelerinde. ABD'de borçlanma maliyetleri 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ancak buna rağmen pek çok uzman enflasyonun hala yüksek olduğunu iş piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin devam ettiğini vurguluyor.

ALTIN YÖN BULAMADI

Gümrük vergilerinde olumlu seyir ve FED faiz kararları son dönemlerde tarihi seviyeleri test eden altın fiyatlarını etkisi altına aldı. FED'in faiz indirmesine rağmen aralık ayında yeni faiz indirimlerine soğuk bakması altında yön arayışını zorladı. FED başkanları arasında ciddi görüş ayrılıkları dikkat çekti. CME FedWatch Tool'a göre,piyasalar artık yüzde 60 olasılıkla bir faiz indirimi bekliyor.

Powell'in basın toplantısı öncesinde yüzde 1 değer kazanan altın toplantının ardından yüzde 0,25 düşüş gördü. Bazı emtia analistleri enflasyonun yüksek seyretmesine rağmen reel faiz oranlarını aşağı geleceğini bunun da altının fırsat maliyetini aşağı çekeceğini ifade ediyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre ise, OTC'ler (Tezgah üstü piyasalar) de dahil olmak üzere toplam altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık %3 arttı; bu, kayıtlardaki en yüksek çeyreklik hacim olarak açıklandı.

YEN DEĞER KAYBETTİ

Asya borsaları ise güne karışık bir seyirle başladı. Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini %0,5'te sabit tuttu. Bu durum ABD Hazine Bakanı Bessent'in Japonya görüşmelerinde toparlanan yenin değer kaybetmesine neden oldu. MSCI endeksi (MIAPJ0000PUS) yatay seyrediyor.

PETROL GERİLEDİ

Petrol fiyatları Trump-Şi görüşmelerinde enerjinin gündeme gelmemesiyle varil başına 64 dolara kadar geriledi. Fiyatlarda arz tarafındaki belirsizlikte etkili oldu. 2 Kasım'daki OPEC+ toplantısı da yatırımcılar tarafından takip edilecek.