Programa güven artıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Sağlanan dış finansman 4 milyar dolara yaklaştı

"2 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden kalkınmasının en önemli önceliklerinden olduğunu vurgulayan Şimşek, bölgede kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini devreye almaya devam ettiklerini bildirdi.

Şimşek, bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık. Bu yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlanmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Hem deprem bölgesinin hem de ülkemizin kalkınması adına finansman kuruluşlarından uygun koşullu dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."