Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
14:05
Programa güven artıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Sağlanan dış finansman 4 milyar dolara yaklaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü vurgulayarak, "Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık." dedi. Bakan Şimşek, "Sağlanan bu kaynaklar, uyguladığımız programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.