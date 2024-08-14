Reklama, konsere, Paris’e var depreme yok! İmamoğlu verdiği sözleri çabuk unuttu

Elinizi vicdanınıza koyun.
İstanbul'da yaşayanlar deprem korkusu içindeyken, belediyede ikinci baharını yaşayan Ekrem İmamoğlu, deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidebildi mi?
"Bütçesi yok" diyenlere…
İBB ve iştiraklerinin bütçesi bugün birçok bakanlıktan daha yüksek…
2024 yılında açıklanan rakam 516 milyar TL'ydi.
Ufak bir örnek…
İmamoğlu döneminde yapılan kültür ve sanat etkinlik ihalelerine harcanan para ne kadar biliyor musunuz?
4 milyar TL…
İlk etapta "İstanbul Yenileniyor"a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için sağlamayı vaat ettikleri destek ne peki?
5 milyar TL…
Hemen hemen o bütçeye denk…
Daha geçen gün kendisi, eşi, çocukları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi, 17 ilçe belediyesi başkanının aileleriyle birlikte ünlü moda müzesi Palais Galliera'daki Paris sefasını gördünüz. Oraya harcanan parayı da…
İstanbul'un önceliği kentsel dönüşüme İBB bütçesinden aktarılan para ne kadar desek…
'Kem, küm' yaparlar.
Anlayacağınız, sorun ne kamu bankalarında ne merkezi yönetimin verdiği bütçede…
İstanbullu'nun kaderi PR, reklam, gezi bütçesine feda ediliyor.