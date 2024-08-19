Sağlam bina korunacak! Bakan Kurum açıkladı: Projeye engel değilse yıkmayacağız

15 EYLÜL'DE UZUN ÇARŞI İÇİN İMZALAR ATILCAK



Uzun Çarşı'daki işyerlerine girip vatandaşın hatrını soran Bakan Kurum, 15 Eylül'de çarşının yeniden inşa ve ihya çalışmaları için ihale imzalanacağını açıkladı. Esnaftan bu tarihe kadar Valilik koordinesinde işyerlerinden taşınmalarını isteyen Bakan Kurum şunları söyledi: Bizler 15 Eylül 2024'e kadar burayı boşaltacağız, o tarihte ihalemizi yapacağız. Burada inşaat çalışmalarına girişeceğiz. Ayın 15'ine kadar da Vali Bey sizi taşıyacak. Bir taraftan eski binalar olduğu için yıkımları yapacağız. İnşallah yan tarafla birlikte bir bütün halinde burayı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz."