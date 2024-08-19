Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
12:03
Sağlam bina korunacak! Bakan Kurum açıkladı: Projeye engel değilse yıkmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın istememesi durumunda orada dönüşümü yapmayacaklarını vurgulayarak "Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız" dedi.