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Haberler Galeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye'de üretecekler
Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 10:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı: 'de üretecekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL'nin Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı ve global markalara çağrıda bulundu. Bakan Varank, "Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz. Sadece pazarını değil, Türkiye'den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye'de üretecekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Tekirdağ'da TCL markasıyla üretime başlayan tesise gerçekleştirdiği ziyarette, global markalara çağrıda bulunarak, "Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz. Sadece pazarını değil, Türkiye'den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye'de üretecekler

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün 'ye ilgisi devam ediyor. Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye'de üretecekler

Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Ziyarette, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye'de üretecekler

Tesiste incelemelerde bulunan Varank, üretim bandından inen telefonları imzaladı.

KAPASİTE 450 BİN, HEDEF 1 MİLYON TELEFON

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını 'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek, "TCL, ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye'ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye'de üretecekler

TCL'nin hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. 'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar." ifadesini kulandı.

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