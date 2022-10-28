Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Selçuk Bayraktar 'şimdiden tarihe not düşelim' diyerek duyurdu: Kızılelma'ya talep yağmuru!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 19:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 20:05

Selçuk Bayraktar 'şimdiden tarihe not düşelim' diyerek duyurdu: Kızılelma'ya talep yağmuru!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Polonya'ya bugün ilk sistemin (Bayraktar TB2) teslimatının gerçekleştiğini belirterek, "Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı, 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Biz de onları en iyi biçimde görev yapacak şekilde göreve hazırladık." dedi. Bayraktar ayrıca, TSK'nın İHA/SİHA teknolojisini kullanma pratiği açısından dünyada bir numara olduğunu belirtti. Bayraktar, Kızılelmaya da büyük ülkelerden talep geldiğini kaydetti.

AA
Selçuk Bayraktar ’şimdiden tarihe not düşelim’ diyerek duyurdu: Kızılelma’ya talep yağmuru!

İstanbul Fuar Merkezi'nde 25 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, dördüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Selçuk Bayraktar ’şimdiden tarihe not düşelim’ diyerek duyurdu: Kızılelma’ya talep yağmuru!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO'yu son gününde ziyaret etti.

Bayraktar, ziyaretinde yaptığı açıklamada, SAHA EXPO'nun uluslararası alanda çok büyük bir boyuta ulaştığını belirterek, yurt içi ve yurt dışından 1000'e yakın firmadan katılım olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selçuk Bayraktar ’şimdiden tarihe not düşelim’ diyerek duyurdu: Kızılelma’ya talep yağmuru!

Ülkelerden üst düzey katılım olduğunu aktaran Bayraktar, "11 ülkenin savunma bakanı fuarı ziyaret etti. 57 ülke buraya katıldı. Artık ülkemiz savunma sanayisinde son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle tüm dünyada adından hem eserleriyle hem de kurumlarıyla söz ettirir hale geldi." diye konuştu.

Bayraktar, fuarın halka açık son gününde SAHA EXPO'ya halkın yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek teknolojideki ülkemizin tam bağımsızlık serüveninde savunma sanayisi en önemli lokomotif. Bütün dünyada da böyle olmuş. Hayatımıza giren bütün büyük teknolojilerin hepsi öncelikle savunma sanayisinden başlamış ve sonrasında sivil alana yayılmasıyla birlikte çok daha büyük bir hale gelmiş. İnşallah ülkemiz tüm diğer sivil alanlarda da bu başarıyı gösterecek. Bütün hedef ve gayemiz bu."

Selçuk Bayraktar ’şimdiden tarihe not düşelim’ diyerek duyurdu: Kızılelma’ya talep yağmuru!

"Baykar olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kaynakların, son 20 seneye bakacak olursanız yüzde 75'ine yakın bir kısmı yurt dışı ihracattan geliyor. Sadece yüzde 25 civarında bir kısmı yerli kaynaklardan oluşuyor. Bütün yeni yaptığımız platformların hepsini biz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bu elde ettiğimiz gelirleri de bu yüksek teknolojiye harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl Baykar havacılık alanında ihracat şampiyonu olmuştu. Bu yıl, yaklaşık yüzde 98'i yurt dışı ihracattan geliyor ve 2022'deki ihracat hedefi 1 milyar doları aşmak."

Selçuk Bayraktar ’şimdiden tarihe not düşelim’ diyerek duyurdu: Kızılelma’ya talep yağmuru!

"SAHA EXPO'NUN ULUSLARARASI RAĞBET GÖRMESİ ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

Elde ettikleri kaynakları Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh olma serüveninde yeni platformlar, yeni teknolojiler geliştirmek üzere kullandıklarını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son hedefimiz, yaklaşık 20 yıldır hedefimiz olan adeta 'Kızılelmamız', ülkemizin de ilk insansız savaş uçağı olacak. İçinde bütün muharip havacılığın geleceğini içeren, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'yı ilk uçuşuna hazırlıyoruz. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. İlk uçuşuyla birlikte ancak bu dünyaya ilk adımı atmış olacağız. Ondan sonra bütün bir gelecek ve ülkemizin de artık takipçi değil de dünyada bu alana yenilik getiren ülkelerden biri olma serüveninin başlangıcı olacak.

SON DAKİKA