Selçuk Bayraktar ’şimdiden tarihe not düşelim’ diyerek duyurdu: Kızılelma’ya talep yağmuru!

Ülkelerden üst düzey katılım olduğunu aktaran Bayraktar, "11 ülkenin savunma bakanı fuarı ziyaret etti. 57 ülke buraya katıldı. Artık ülkemiz savunma sanayisinde son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle tüm dünyada adından hem eserleriyle hem de kurumlarıyla söz ettirir hale geldi." diye konuştu.

Bayraktar, fuarın halka açık son gününde SAHA EXPO'ya halkın yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek teknolojideki ülkemizin tam bağımsızlık serüveninde savunma sanayisi en önemli lokomotif. Bütün dünyada da böyle olmuş. Hayatımıza giren bütün büyük teknolojilerin hepsi öncelikle savunma sanayisinden başlamış ve sonrasında sivil alana yayılmasıyla birlikte çok daha büyük bir hale gelmiş. İnşallah ülkemiz tüm diğer sivil alanlarda da bu başarıyı gösterecek. Bütün hedef ve gayemiz bu."