Giriş Tarihi: 28.10.2022 19:40
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
20:05
Selçuk Bayraktar 'şimdiden tarihe not düşelim' diyerek duyurdu: Kızılelma'ya talep yağmuru!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Polonya'ya bugün ilk sistemin (Bayraktar TB2) teslimatının gerçekleştiğini belirterek, "Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı, 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Biz de onları en iyi biçimde görev yapacak şekilde göreve hazırladık." dedi. Bayraktar ayrıca, TSK'nın İHA/SİHA teknolojisini kullanma pratiği açısından dünyada bir numara olduğunu belirtti. Bayraktar, Kızılelmaya da büyük ülkelerden talep geldiğini kaydetti.