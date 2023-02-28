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Haberler Galeri SGK'dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:43

SGK'dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli yaşanan sarsıcı depremlerden etkilenen illerde işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz işlemlerini kaldırdı.

SGK’dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında birçok tedbiri uygulamaya devam ediyor.

SGK’dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması yönünde karar verdi.

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SGK’dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı

Bu kapsamda bölgedeki toplam 251 bin 830 e-mevduat haczi sistemden kaldırıldı. Bununla birlikte, emekli maaş hacizlerinin de 31 Ağustos 2023'e kadar ertelenmesi kararlaştırıldı.

SGK’dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı

Ayrıca, erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacak.

SGK’dan deprem bölgesi için flaş kararlar! Hacizler kaldırıldı

Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemleri erteleme süresince yapılmayacak, hacizli araçların yakalamaları kaldırılacak.

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