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Haberler Galeri Sıkı duruş sürecek! TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Türkiye kalıcı bir dezenflasyonist sürecin eşiğinde...
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:32

Sıkı duruş sürecek! TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Türkiye kalıcı bir dezenflasyonist sürecin eşiğinde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu belirtti. Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor." dedi.

Sıkı duruş sürecek! TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Türkiye kalıcı bir dezenflasyonist sürecin eşiğinde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.

Sıkı duruş sürecek! TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Türkiye kalıcı bir dezenflasyonist sürecin eşiğinde...

"TÜRKİYE KALICI BİR DEZENFLASYONİST SÜRECİN EŞİĞİNDE"

Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.

Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor." dedi.

Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi.

Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı.

TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.

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Sıkı duruş sürecek! TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Türkiye kalıcı bir dezenflasyonist sürecin eşiğinde...

"CARİ DENGE İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.

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