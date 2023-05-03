Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi
Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 08:03

Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Son dakika haberler: Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Son dakika memur ve memur emeklisi maaş artış haberleri: Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. Buna göre iki yıllık üniversiteden mezunlar 10. derece ve 2. derecede göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor.

Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

"YASA TEKLİFİ HAZIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladıklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dâhil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Çözülmeyen bir konu var. 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" dedi.

Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTIYOR

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.

Son dakika | 100 binlerce memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi

Kamu çalışanlarının maaşları 15 Ocak itibariyle ek gösterge üzerinden ödenmeye başladı. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına yaklaşık 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapıldı. Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam aldı.

SON DAKİKA