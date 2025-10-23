Giriş Tarihi: 23.10.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 08:13
SON DAKİKA |16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması geliyor! Bakan Uraloğlu: Kapsamlı düzenleme hazırlıyoruz
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı. Uraloğlu, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlığını sürdürdüklerini belirtti.