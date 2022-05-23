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Haberler Galeri Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor
Giriş Tarihi: 23.05.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 06:51

Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

Son dakika haberler: Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1.100 liraya çıktı. Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor. İşte destek ve ödeneklerle ilgili son dakika detayları...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

Son dakika haberler: Devlet, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1100 liraya çıktı.

İşte ailelere yapılacak destek ödemesi, devlet katkısının şartları ve başvurulara ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri;

Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Bu tutar anne ve babanın maddi durumuna göre değişiyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor.

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Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

12 AY BOYUNCA DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Asker aileleri para yardımına, askerin gelir testi ile muhtaç olduğu belirlenen eş, çocuk, anne, babası başvuruda bulunabiliyor. Bunun için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunarak, gelir testi yaptırılması gerekiyor. Aile kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor.

Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

3 AYLIK DA YARDIM ÖDEMESİ

Ödemeler en geç ayın 28'inde yatıyor. Para yardımına mayısta başvuran, bir sonraki ayın (haziran) 24'ünde destek ödemesini alıyor. Lisans mezunu olan, uzun dönem askerlik yapan askerlerin ailelerine 12 ay, 6 ay kısa dönem askerlik yapanların ailelerine de 3 ay boyunca yardım ödemesi yapılıyor.

Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

12 ay askerlik yapan kişinin ailesi başvuruyu askerliğin üçüncü ayından itibaren yaptıysa 9 ay için yardım ödemesi yapılır.

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