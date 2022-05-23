Giriş Tarihi: 23.05.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 06:51

Son dakika | Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

Son dakika haberler: Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1.100 liraya çıktı. Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor. İşte destek ve ödeneklerle ilgili son dakika detayları...