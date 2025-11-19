SON DAKİKA | Altın fiyatları atağa geçti! İslam Memiş gram altında fırsatı açıkladı... İşte 19 Kasım piyasalarda son durum

ALTIN YATIRIMCISI FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ

Gram altın yatırımcısı artık kademeli alım yapmaya, bir anda değil ama kademeli alım yapmaya başlaması lazım. Yani 5 bin 500-5 bin 750 lira aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilir.

Neden? Çünkü dolar da devreye girer, gram altını destekler bundan sonraki süreçlerde.