Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 09:52
SON DAKİKA | Altın fiyatları atağa geçti! İslam Memiş gram altında fırsatı açıkladı... İşte 19 Kasım piyasalarda son durum
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak Aralık ayı faiz kararına yönelik Fed üyelerinin yaptığı şahin açıklamalarla dalgalanan altın fiyatları, ülkede açıklanan işsizlik başvuruları verisi sonrası yukarı yönlü atağa geçti. 4.000 dolara kadar geri çekilen ons altın 4.100 doları zorlarken, gram altın yeniden 5.500 TL'nin üzerine fırladı. A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında fırsatı açıkladı. Peki altın yatırımcısı şimdi ne yapmalı? Altında yükseliş trendi sürecek mi? Gram altın kaç TL olacak? İşte 19 Kasım piyasalarda son durum...