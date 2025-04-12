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Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 12:37

SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32'lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

Altın fiyatları sürekli olarak değer kazanan bir grafik çizerken yatırımcının gözü fiyat ekranında. Gram altın, serbest piyasalarda hafta boyu rekor tazelerken yıl başından bu yana yüzde 32 değer kazandı. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı küresel piyasalara olumsuz yansırken elinde altın bulunduran yatırımcı karını katladı. Kuyumcu esnafı 'Bu seviyelerden altın alınır mı?' sorusuna cevap vererek sert yükselişler konusunda uyardı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32’lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

Gram altın, hafta boyunca rekor serisini sürdürürken yaz aylarında beklenen rekorları kırdı. Fiyatlardaki hızlı artışla beraber yatırımcı altın almalı satmalı sorusuna cevap arıyor. Kuyumcular altın fiyatları için açıklamalar yaparak yatırımcıya uyarılarda bulundular.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32’lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

ALTIN FİYATLARI GÜMRÜK TARİFELERİ İLE YÜKSELDİ

Altın, ABD dolarının zayıflaması ve ABD-Çin arasındaki gerilimin artmasıyla ons başına 3.250 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Çin ise karşı hamle yaparak 12 Nisan itibarıyla ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini %125'e çıkardı. Ticaret savaşı nedeniyle küresel arenada ithalat ve ihracatı yapılan 700 milyar dolarlık malın etkilenmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32’lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

İKİ BÜYÜK BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Altın piyasalarındaki hızlı yükselişlerin ardından UBS ve Commerzbank fiyat tahminlerini güncelledi. UBS analistleri bir notta, "Altının rallisinin gelecek yıla uzanmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz" dedi ve fiyatların bu yıl 3 bin 500 dolara ulaşacağını tahmin etti. Commerzbank da yıl sonu için ortalama altın fiyatı tahminini 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara yükselti.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32’lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

ALTIN ALMALI MI, SATMALI MI?

Öte yandan kuyumcu esnafı Faruk Yüksel altın piyasalarını ahaber ekranlarında değerlendirerek şunları kaydetti:
Gram altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor. Bundaki en büyük etken ABD-Çin gerginliği jeopolitik riskler. Atılan bir tweetle bile gram altın fiyatları, ons altın fiyatları değişebiliyor. Şu anki gram altın fiyatımız 4 bin 10 lira seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın her gün yeni bir rekor tazelemeye devam ediyor.

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SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32’lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

Tabii bizim beklentimiz bir düzeltme yapması suni bir şekilde çok fazla yükseldiği için düşüş yönünde bir düzeltme bekliyoruz.
Faruk Yüksel 'Bu seviyelerden altın alınır mı?' sorusuna cevap vererek şunları kaydetti: Şu an için altının düzeltme yapmasını beklediğimiz için altın almam. Elimde mevcut olan altınım varsa ya da herhangi bir şey alacaksam bozdurma taraftarı olurum.