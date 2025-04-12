SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32’lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap

Tabii bizim beklentimiz bir düzeltme yapması suni bir şekilde çok fazla yükseldiği için düşüş yönünde bir düzeltme bekliyoruz.

Faruk Yüksel 'Bu seviyelerden altın alınır mı?' sorusuna cevap vererek şunları kaydetti: Şu an için altının düzeltme yapmasını beklediğimiz için altın almam. Elimde mevcut olan altınım varsa ya da herhangi bir şey alacaksam bozdurma taraftarı olurum.