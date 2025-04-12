Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
12:37
SON DAKİKA! Altın fiyatları için yüzde 32'lik rekor: Bu seviyelerden gram altın alınır mı? Kuyumcu esnafından net cevap
Altın fiyatları sürekli olarak değer kazanan bir grafik çizerken yatırımcının gözü fiyat ekranında. Gram altın, serbest piyasalarda hafta boyu rekor tazelerken yıl başından bu yana yüzde 32 değer kazandı. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı küresel piyasalara olumsuz yansırken elinde altın bulunduran yatırımcı karını katladı. Kuyumcu esnafı 'Bu seviyelerden altın alınır mı?' sorusuna cevap vererek sert yükselişler konusunda uyardı.