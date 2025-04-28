SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü: İslam Memiş ’Uzak durun’ dedi, 3 bin 800 liraya işaret etti

KISA VADEDE SATIŞLAR DEVAM EDECEK

Altında 3 bin 500 dolar seviyesinden başlamış olan satış dalgası hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Memiş, "3 bin 319 dolar seviyesinden haftayı tamamlanmıştı. Şu anda 3 bin 285 dolar seviyesinde. Kısa vadede satışların devam etme olasılığı güçlü. Aşağıda destek seviyelerimiz yine var. 3 bin 150 dolar 3 bin 90 dolar gibi destek seviyeleri var. Kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.