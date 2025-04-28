Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
12:53
SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü: İslam Memiş 'Uzak durun' dedi, 3 bin 800 liraya işaret etti
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdıktan sonra kar satışlarının başlamasıyla yönünü tersine çevirdi. ABD ile Çin arasında müzakerelerin başladığına ilişkin iddiaların piyasalarda olumlu bir hava estirmesi de fiyatları aşağı çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım yapmak isteyenler için yeni seviyeleri açıklayarak gram altın için 4 bin liranın altına işaret etti.