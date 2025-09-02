SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN İÇİN 5 BİN LİRA TAHMİNİ

Memiş açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Elinde altın bulunduran yatırımcı arkadaşlarımızın eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 3 bin 368 dolar direnci kırıldı, devamında 3 bin 440 dolar direncini takip ederiz ve 3 bin 368 dolar destek seviyesi oldu. Memiş A Haber canlı yayınında altın piyasalarını değerlendirerek "4 bin 650 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı zaman bu sefer dolar kuru devreye girer. 4 bin 700, 4 bin 750 5 bine kadar kapılar açıldı. Kritik eşik 4 bin 500 lira seviyesiydi. 5 bin lira seviyesinin önü açıldı" dedi.