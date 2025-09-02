Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:36

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları, Federal Rezerv'in bu ay faiz indirimlerine gideceği beklentisi ve zayıflayan dolardan aldığı destekle rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın fiyatı yurt içi piyasalarda çifte rekora imza atarak 4 bin 614 TL'ye kadar çıktı. ABD ekonomisine yönelik belirsizlikler de fiyatlanmaları etkiledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için hedef fiyatı açıkladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları FED'in faiz kararlarına yönelik beklentilerle tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 4 bin 500 lira bandını aşarak kritik seviyeyi geride bıraktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alıp satacaklara önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Ons altın, salı günü 3 bin 490 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın FED'in faiz kararlarına yönelik indirim beklentileri ve zayıflayan doların etkisiyle yükselişe geçti. ABD enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesi FED'e parasal genişleme alanı sağladığı şeklinde yorumlandı. Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık %90 olduğunu ifade ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Yatırımcıların ve tüm piyasaların gözleri faiz kararlarını da etkileyecek bu haftaki ABD tarım dışı istihdam raporunda. Değerli metale yönelik güvenli liman talebi, ABD merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeler ve Başkan Donald Trump'ın tarifelerini çevreleyen belirsizliklerle değerli metal destekleniyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın piyasalarında devam eden rekor serisi gram altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi. Gram altın bu sabah yüzde 0,61 artışla 4 bin 642 TL'yi test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

İSLAM MEMİŞ ALTIN İÇİN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

İslam Memiş ons altında yükselişin kasım ayına kadar devam edeceğini ifade ederek hedefin 3 bin 440 dolar olduğunu açıkladı. Memiş, Altın tahminini "Radarımızda 3.500 dolar seviyesi yine kalmaya devam edecek' sözleriyle açıkladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN İÇİN 5 BİN LİRA TAHMİNİ

Memiş açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Elinde altın bulunduran yatırımcı arkadaşlarımızın eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 3 bin 368 dolar direnci kırıldı, devamında 3 bin 440 dolar direncini takip ederiz ve 3 bin 368 dolar destek seviyesi oldu. Memiş A Haber canlı yayınında altın piyasalarını değerlendirerek "4 bin 650 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı zaman bu sefer dolar kuru devreye girer. 4 bin 700, 4 bin 750 5 bine kadar kapılar açıldı. Kritik eşik 4 bin 500 lira seviyesiydi. 5 bin lira seviyesinin önü açıldı" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.612,34

SATIŞ: 4.612,81

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.471,00

SATIŞ: 7.541,00

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 29.294,18

SATIŞ: 29.864,17

SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.794,00

SATIŞ: 30.025,00