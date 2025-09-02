Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:36
SON DAKİKA! Altın fiyatları için 5.000 lira tahmini: İslam Memiş altın için hedef fiyatı açıkladı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Altın fiyatları, Federal Rezerv'in bu ay faiz indirimlerine gideceği beklentisi ve zayıflayan dolardan aldığı destekle rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın fiyatı yurt içi piyasalarda çifte rekora imza atarak 4 bin 614 TL'ye kadar çıktı. ABD ekonomisine yönelik belirsizlikler de fiyatlanmaları etkiledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için hedef fiyatı açıkladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte detaylar…