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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:33

SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları dün yaşadığı düşüşler sonrası yeni güne kayıplarını silerek başladı. Ons altın tekrar 2300 dolar psikolojik direncini kırdı. Bu taraftan gelen destekle gram altın yükselişe geçti. Öte yandan bugün açıklanacak TCMB faiz kararı yanında ABD'de açıklanacak büyüme verisi Fed'in para politikasına yön vereceğinden altın fiyatları rotasını da belirleyecek. Yatırımcısı ise Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatını yakın takibe aldı. İşte piyasadan gelişmeler ve 27 Haziran 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları haftanın son işlem günene doğru giderken yükselişini güçlendirdi. Ons altın kritik direncini aşarken, gram altın fiyatı yükseldi. Piyasada gözler ise TCMB faiz kararı ve ABD büyüme verisine çevrildi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 27 Haziran 2024 canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

ALTIN POZİTİF BÖLGEYE GEÇTİ!

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Öte yandan bugün ABD'de büyüme verisi ve kişisel tüketim harcamaları verileri açıklanacak. Veriler ise Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları vereceğinden ötürü altın fiyatları seyrini etkileyecek.

Kritik veriler öncesi altın pozitif bölgede fiyatlanıyor. Ons altın kritik direncini aştı. Buradan esen rüzgarla gram altın yükselişe geçti.

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SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.427,95
SATIŞ(TL) 2.428,36

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SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.996,00
SATIŞ(TL) 4.065,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.987,00
SATIŞ(TL) 16.199,00

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