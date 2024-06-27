Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:33
SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?
Son dakika haberi: Altın fiyatları dün yaşadığı düşüşler sonrası yeni güne kayıplarını silerek başladı. Ons altın tekrar 2300 dolar psikolojik direncini kırdı. Bu taraftan gelen destekle gram altın yükselişe geçti. Öte yandan bugün açıklanacak TCMB faiz kararı yanında ABD'de açıklanacak büyüme verisi Fed'in para politikasına yön vereceğinden altın fiyatları rotasını da belirleyecek. Yatırımcısı ise Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatını yakın takibe aldı. İşte piyasadan gelişmeler ve 27 Haziran 2024 canlı altın rakamları…