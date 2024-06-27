SON DAKİKA: Altın pozitif bölgeye geçti! 27 Haziran 2024 gram, çeyrek altın kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları haftanın son işlem günene doğru giderken yükselişini güçlendirdi. Ons altın kritik direncini aşarken, gram altın fiyatı yükseldi. Piyasada gözler ise TCMB faiz kararı ve ABD büyüme verisine çevrildi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 27 Haziran 2024 canlı altın rakamları...