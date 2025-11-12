SON DAKİKA | Altında yükselişe fren! Gram altın bugün ne kadar? İşte 12 Kasım piyasalarda son durum...

Altın fiyatları rekor seviyeden sert düşüşün ardından bu hafta yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın psikolojik seviye olan 4.000 dolar eşiğini hızla aşarken, gram altın ise 200 TL'lik duvarı yıktı. Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren altın fiyatları, son 3 haftanın zirvesine ulaştı.