Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:28
SON DAKİKA | Altında yükselişe fren! Gram altın bugün ne kadar? İşte 12 Kasım piyasalarda son durum...
Son dakika haberi... Sert düşüşün ardından ABD'de yaşanan gelişmelerle Mayıs ayından bu yana en büyük günlük yükselişini sergileyen altın fiyatları, son 3 haftanın zirvesinde denge arayışına girdi. Ons altın 4148 dolardan düşerken, gram altın ise 5.633 TL'den geriye çekildi. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte piyasalarda son durum...