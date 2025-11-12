SON DAKİKA | Altında yükselişe fren! Gram altın bugün ne kadar? İşte 12 Kasım piyasalarda son durum...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:28

Son dakika haberi... Sert düşüşün ardından ABD'de yaşanan gelişmelerle Mayıs ayından bu yana en büyük günlük yükselişini sergileyen altın fiyatları, son 3 haftanın zirvesinde denge arayışına girdi. Ons altın 4148 dolardan düşerken, gram altın ise 5.633 TL'den geriye çekildi. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

Altın fiyatları rekor seviyeden sert düşüşün ardından bu hafta yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın psikolojik seviye olan 4.000 dolar eşiğini hızla aşarken, gram altın ise 200 TL'lik duvarı yıktı. Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren altın fiyatları, son 3 haftanın zirvesine ulaştı.

Sarı metal iki günlük yükseliş trendine ara verdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD'de şimdiye kadarki en uzun hükümet kapanmasının önümüzdeki günlerde sona ereceğine dair iyimserlik risk iştahını artırmasıyla yükselişe geçen altında, iki günlük yükselişin ardından soğuma yaşandı. Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha fazla düşürme planlarına ilişkin şüpheler de altını olumsuz etkiledi.

Hafta başında 4.000 dolar eşiğini hızla aşarak 4.145 dolara kadar yükselen ons altın, denge arayışına girdi.

Dünkü işlemlerde kapanışı 4.129 dolardan yapan ons altın yeni güne yüzde 0.58 puanlık kayıpla 4.105 dolar seviyesinden başladı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Sıkıştığı 200 TL'lik marjı hızla aşan gram altın, dünkü işlemlerde 5630 TL'ye kadar yükseliş sergiledi. Kapanışta 5.606 TL'den işlem gören gram altın yeni güne kritik seviyenin altında başladı. Altının gramı haftanın üçüncü gününde 5580 TL'den işlem görüyor.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Spot piyasanın aksine fiziki tarafta yükseliş trendi devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında gram altın, bugün 5.814 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 9.478 TL'den, yarım altın 18.841 TL'den tam altın ise 37.771 TL'den satılıyor.

12 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.576 TL

Satış: 5.577 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.392,00 TL

Satış: 9.481,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.784,00 TL

Satış: 18.950,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.570,00TL

Satış: 39.151,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.453,00 TL

Satış: 37.778,00 TL