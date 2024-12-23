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Haberler Galeri SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti
Giriş Tarihi: 23.12.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:40

SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merak ettiği asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kabine Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun perşembe ya da cuma günü toplanacağını belirterek, "Asgari ücret bu hafta açıklanacak" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti

Son dakika haberleri: Milyonların merak ettiği asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu hafta açıklanacağını ifade etti.

SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti

Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti

Işıkhan, "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti

"Komisyon perşembe ya da toplanacak. Asgari ücret bu hafta açıklanacak"

SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLECEK

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında Çalışma Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanıyor.

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