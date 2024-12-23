Giriş Tarihi: 23.12.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
20:40
SON DAKİKA! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan o tarihi işaret etti
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merak ettiği asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kabine Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun perşembe ya da cuma günü toplanacağını belirterek, "Asgari ücret bu hafta açıklanacak" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...