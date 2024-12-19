SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ’ten! Gözler TİSK’in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

Son dakika haberleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunun 4. toplantıda cevap bulması bekleniyor. İki hafta içinde 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafından beklenen rakam gelmeyince, TÜRK-İŞ kendi zam talebini açıkladı. Şimdi gözler TİSK'te. Dördüncü toplantıda masaya hangi rakamlar gelecek? Olası zam senaryoları o rakama işaret ediyor...