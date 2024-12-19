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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ'ten! Gözler TİSK'in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:53

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ'ten! Gözler TİSK'in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

Son dakika haberi: Asgari ücret zam pazarlığında 3. toplantıdan da rakam çıkmamasıyla TÜRK-İŞ kendi zam talebini açıklama kararı aldı. Asgari ücret 2025 rakamının 4. toplantıda açıklanması bekleniyor. Peki TÜRK-İŞ'in asgari ücret zammı için talep ettiği rakam ne? Hükümetten gelen açıklamalar ne yönde? Asgari ücret senaryolarında hangi rakam öne çıkıyor? İşte rakamlarla asgari ücret 2025 zam pazarlığı süreci...

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ’ten! Gözler TİSK’in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

Son dakika haberleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunun 4. toplantıda cevap bulması bekleniyor. İki hafta içinde 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafından beklenen rakam gelmeyince, TÜRK-İŞ kendi zam talebini açıkladı. Şimdi gözler TİSK'te. Dördüncü toplantıda masaya hangi rakamlar gelecek? Olası zam senaryoları o rakama işaret ediyor...

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ’ten! Gözler TİSK’in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMININ 4. TOPLANTIDA BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret maratonunda 3. toplantı sona erdi. Dördüncü toplantı için bir tarih verilmezken, herhangi bir rakam üzerinde de konuşulmadı.

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ’ten! Gözler TİSK’in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem çalışanların refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacak bir ücret belirleyeceklerini açıkladı.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ’ten! Gözler TİSK’in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'da yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL tutarında bir asgari ücret talep ettiklerini bildirdi. Gözler işveren tarafını temsil eden TİSK'e çevrildi...

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ’ten! Gözler TİSK’in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...

YENİ RAKAMIN HER İKİ TARAFI DA MEMNUN ETMESİ TEMENNİ EDİLİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği 2. toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

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