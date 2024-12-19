Giriş Tarihi: 19.12.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
18:53
SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı için ilk teklif TÜRK-İŞ'ten! Gözler TİSK'in asgari ücret açıklamasında: İşte öne çıkan rakamlar...
Son dakika haberi: Asgari ücret zam pazarlığında 3. toplantıdan da rakam çıkmamasıyla TÜRK-İŞ kendi zam talebini açıklama kararı aldı. Asgari ücret 2025 rakamının 4. toplantıda açıklanması bekleniyor. Peki TÜRK-İŞ'in asgari ücret zammı için talep ettiği rakam ne? Hükümetten gelen açıklamalar ne yönde? Asgari ücret senaryolarında hangi rakam öne çıkıyor? İşte rakamlarla asgari ücret 2025 zam pazarlığı süreci...