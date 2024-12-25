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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:48

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

Son dakika haberi: Asgari ücret zam pazarlığı süreci 4. toplantıyla sona erdi. Bakan Işıkhan, dün 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret rakamını açıkladı. 2025 zammının yüzde 30 olarak belirlendiğini bildiren Bakan Işıkhan, asgari ücret desteğinin de 1000 TL'ye yükselttiklerini söyledi. Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok kalemde de hesaplar değişti. İşte asgari ücret 2025 zammına ilişkin son gelişmeler ile merak edilen rakamlar...

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

Son dakika haberleri: Yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücret 2025 zammı ile birçok ödenek ve borçlanma tutarı da değişti. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret zammı, en çok konuşulan aralıktan bir oran çıktı. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Zam ile değişecek stajyer ücreti, GSS primi, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte o rakamlar...

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün saatler 20:40'ı gösterdiğinde yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir yöntem uygulanarak 2025 yılı asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi. 2022 ve 2023 yılı dışında her sene yılda 1 kez zamlanan asgari ücret, gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirlenirdi. Ancak bu yıl 2024 yılı enflasyonu ile 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam oranı belirlendi. Buna göre brütü 26.005 TL olan asgari ücretin, işverene maliyeti 30.556 TL olacak.

BRÜT ASGARİ ÜCRET 26.005 TL
SGK PRİMİ (%14) 3.640,7 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%1) 260,05 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 3.900,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET 22.104 TL

Asgari ücret %30 zamlandı! Yeni asgari ücretle diğer ödemeler ne kadar oldu? | Video

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamalarda asgari ücret 2025 zammına ilişkin, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret rakamını 22 bin 104 olarak belirlendi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Asgari ücret son artış ile birlikte 628 dolara çıktı. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 TL'DEN 1000 TL'YE ÇIKARILDI

Asgari ücret desteğini 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarttıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, açıklamasında dezenflasyon sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız."

SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

ASGARİ ÜCRET 628 DOLARA ULAŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı ile 29.582 TL asgari ücret isteyen işçi kanadı 4. toplantıya katılmadı. Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını bildirmişti. Ancak toplantı dün akşam gerçekleştirildi ve zam pazarlığı süreci 4. toplantıyla sona erdi. Bakan Işıkhan, toplantı sonrası TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameraların karşısına geçerek yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece 2025 zammı ile asgari ücret 628 dolara ulaştı.

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