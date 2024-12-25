Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
12:48
SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı
Son dakika haberi: Asgari ücret zam pazarlığı süreci 4. toplantıyla sona erdi. Bakan Işıkhan, dün 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret rakamını açıkladı. 2025 zammının yüzde 30 olarak belirlendiğini bildiren Bakan Işıkhan, asgari ücret desteğinin de 1000 TL'ye yükselttiklerini söyledi. Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok kalemde de hesaplar değişti. İşte asgari ücret 2025 zammına ilişkin son gelişmeler ile merak edilen rakamlar...