SON DAKİKA: Asgari ücret 2025 rakamı açıklandı! İşte asgari ücret zammı ile değişecek ödemeler: İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı

Son dakika haberleri: Yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücret 2025 zammı ile birçok ödenek ve borçlanma tutarı da değişti. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret zammı, en çok konuşulan aralıktan bir oran çıktı. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Zam ile değişecek stajyer ücreti, GSS primi, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte o rakamlar...