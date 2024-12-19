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Haberler Galeri SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:04

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirecek. Bugünkü toplantıda ilk asgari ücret teklifinin masaya getirilmesi bekleniyor. Kritik toplantı öncesinde Bakan Işıkhan işverenlere seslenerek, artık bir rakam beklediklerini ifade ederken, hükümet ve işveren kanadından gelen yeni açıklamalar da asgari ücret 2025 zammına ilişkin beklentileri değiştirdi. Peki söz konusu açıklamalar ışığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret toplantısına ilişkin son dakika gelişmeleri...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.30'da 3. toplantısını gerçekleştirecek. Kritik toplantı öncesi gelen açıklamalar yeni asgari ücret rakamına ilişkin senaryoları değiştirdi. İlk asgari ücret rakamının verilmesi beklenen toplantı öncesinde sıcak dakikalar yaşanıyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanırken milyonlar asgari ücret ne kadar olacak merak ediyor. İşte olası zam senaryolarında öne çıkan rakamlar...

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 3. GÖRÜŞME BUGÜN

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun saat 11.30'da gerçekleştireceği 3. toplantıda, ilk rakamı telaffuz etmesi bekleniyor. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda herhangi bir rakam konuşmayan komisyon üyeleri, değerlendirmelerine devam ediyor. Yeni asgari ücret rakamına ilişkin 2. toplantı sonrasında önemli gelişmeler yaşandı. Hedef enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası beklentiler değişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı arttı. Buna göre asgari ücret 23 bin TL'yi geçebilir.

Toplantı öncesi Ankara'da sıcak dakikalar yaşanıyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı.

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SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

TÜRK-İŞ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Başkanlar Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Her zaman yaptığımız gibi yine asgari ücretin son günlerinde biz Başkanlar Kurulumuzu bugün yapacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşünü alacağız. Ondan sonra 11.30'da gidip asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz. Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Biz kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi.

Ağar, toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna, "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği 2. toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri sunum yaptı. Sunumların ardından işçi ve işveren heyetleri görüşlerini dile getirdi ancak herhangi bir rakam üzerinde konuşmadılar. İşçi tarafı ilk rakamı işverenden bekledi ancak işveren tarafını temsil eden TİSK'ten herhangi bir rakam gelmedi. Konuyu çok uzatmadan hızlıca ülke gündeminden çıkartmak istediklerini ifade eden işveren tarafı, yeni rakamın her iki tarafı da memnun edecek şekilde olmasını temenni ediyor.

SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

BAKAN IŞIKHAN: ARTIK BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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