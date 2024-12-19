SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?

TÜRK-İŞ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Başkanlar Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Her zaman yaptığımız gibi yine asgari ücretin son günlerinde biz Başkanlar Kurulumuzu bugün yapacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşünü alacağız. Ondan sonra 11.30'da gidip asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz. Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Biz kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi.

Ağar, toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna, "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.