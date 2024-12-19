Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:04
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Ankara’da sıcak dakikalar: Asgari ücret 23 bin TL’yi geçecek mi?
Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirecek. Bugünkü toplantıda ilk asgari ücret teklifinin masaya getirilmesi bekleniyor. Kritik toplantı öncesinde Bakan Işıkhan işverenlere seslenerek, artık bir rakam beklediklerini ifade ederken, hükümet ve işveren kanadından gelen yeni açıklamalar da asgari ücret 2025 zammına ilişkin beklentileri değiştirdi. Peki söz konusu açıklamalar ışığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret toplantısına ilişkin son dakika gelişmeleri...