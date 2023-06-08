Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:23

SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Temmuz yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari ücret zammı için harekete geçildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. Yol haritası belirlendi. Optimum asgari ücret için masadaki önemli veriler bulunuyor. Veriler kritik bandı işaret etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte brüt-net asgari ücret verileriyle beraber işveren maliyetleri...