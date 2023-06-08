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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:23

SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Temmuz yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari ücret zammı için harekete geçildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. Yol haritası belirlendi. Optimum asgari ücret için masadaki önemli veriler bulunuyor. Veriler kritik bandı işaret etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte brüt-net asgari ücret verileriyle beraber işveren maliyetleri...

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SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret için düğmeye basıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

YENİ KABİNEDE İLK GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLDU

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması talimatını verdi. İlk adım olarak ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. İkinci adım olarak artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bu doğrultuda ilk adım asgari ücret olacak.

Erdoğan, vakit kaybetmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını verdi.

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SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Işıktan'ın önümüzdeki hafta içerisinde işçi tarafınını temsilen TÜRK-İş ve işveren tarafını temsilen TİSK'le bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere; zamlar belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farkı ve refah payı geçerli olacak. Burada ilk hedef alım gücünün artırılması olacak. Daha sonra gelir vergisi dilimleri yeniden belirlenerek tüm çalışanların gelirleri artırılacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret maratonu başladı! 3 veri o rakama işaret ediyor: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

MALİYE BAKANLIĞI VE MERKEZ BANKASI KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve yeni ekonomi ekinin alacağı yeni tedbirlerle artan alım gücünün korunması için yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda orta vadeli plan açıklanacak. Merkez Bankası burada maliye politikasını yöneten Şimşek ile koordineli olarak çalışacak. Yeni Merkez Bankası Başkanı için Hafize Gaye Erkan ismi öne çıkıyor. Yeni Merkez Bankası başkanı için son kararı Başkan Erdoğan verecek.

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