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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan'dan talimat!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 17:40

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan'dan talimat!

Son dakika haberleri...Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri asgari ücret için çalışmalarını bir sürdürüyor. Yeni Kabine'nin belli olması sonrası asgari ücrete ara zam maratonu başlayacak. 2023 seçimleri sonucu Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda kalması ve Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan’dan talimat!

Son dakika haberi...Asgari ücrete ara zam yapılacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak. Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuzda yeni rekorunu kıracak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan’dan talimat!

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis ve komisyonlarda büyük çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası güven ve istikrar mesajları dikkat çekti. Gözler yeni Kabine'nin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.

ASGARİ ÜCRET YENİ REKORUNU KIRACAK! SABAH TV ÖZEL HABERİ

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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan’dan talimat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan’dan talimat!

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİMİ

  1. YSK kesin sonuçları açıklayacak
  2. Kabine'nin belirlenmesi ve yemin süreci
  3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
  4. 3 veya 4 toplantı yapılacak
  5. Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan’dan talimat!

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK

  • Yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek.
  • Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak.
  • Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.
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