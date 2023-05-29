Giriş Tarihi: 29.05.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 17:40

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Zam takvimi belli oldu: 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan'dan talimat!

Son dakika haberleri...Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri asgari ücret için çalışmalarını bir sürdürüyor. Yeni Kabine'nin belli olması sonrası asgari ücrete ara zam maratonu başlayacak. 2023 seçimleri sonucu Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda kalması ve Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...