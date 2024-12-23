SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLUYOR!

Yılda bir kez zam alan asgari ücret işçi ve işveren tarafı için net ve brüt olarak belli oluyor. Şu anda net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin ocak zammı önümüzdeki hafta belli oluyor.