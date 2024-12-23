Giriş Tarihi: 23.12.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
22:45
SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama
Asgari ücret 2025 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirleniyor. Tespit Komisyonu 3. toplantısını tamamlarken araştırmalar sıradaki görüşme üzerinde yoğunlaştı. Güncel olarak net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olan rakamda yaşanacak artışın en önemli noktası enflasyon olacak. Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunda son dakika açıklaması Bakan Işıkhan'dan geldi. İşte, asgari üret 4. toplantı tarihi hakkında o açıklama!