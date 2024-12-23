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Haberler Galeri SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 23.12.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:45

SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

Asgari ücret 2025 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirleniyor. Tespit Komisyonu 3. toplantısını tamamlarken araştırmalar sıradaki görüşme üzerinde yoğunlaştı. Güncel olarak net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olan rakamda yaşanacak artışın en önemli noktası enflasyon olacak. Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunda son dakika açıklaması Bakan Işıkhan'dan geldi. İşte, asgari üret 4. toplantı tarihi hakkında o açıklama!

SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

Asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunda beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bakan Işıkhan milyonların beklediği yeni rakam için toplantı tarihini paylaştı. İşte, asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLUYOR!

Yılda bir kez zam alan asgari ücret işçi ve işveren tarafı için net ve brüt olarak belli oluyor. Şu anda net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin ocak zammı önümüzdeki hafta belli oluyor.

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SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 toplantıyı geride bırakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinden henüz rakam çıkmadı. Gözler 4. toplantıya dönerken Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

Bakan Vedat Işıkhan konuşmasında "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek." sözlerine yer verdi.

SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkında açıklama

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

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