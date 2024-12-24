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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:51

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

Son dakika asgari ücret haberleri... 2025 asgari ücret bu gece mi belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplanıyor. Komisyonun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Toplantının saati belli oldu. Peki asgari ücret bu toplantıda belli olacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2025 asgari ücret zammı için konuşulan senaryolar ve detayları...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

Son dakika asgari ücret haberleri... 2025 yılının asgari ücret zammını belirlemek için son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nın ev sahipliğinde yapacak. Toplantıda 2025 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yanıt bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını söylemişti. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde bugün toplanıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

SAAT BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını saat 20.30'de gerçekleştirecek. Bakan Işıkhan, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

ASGARİ ÜCRET İÇİN YAPILAN 3 TOPLANTIDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 10 Aralık tarihinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda tarafların beklentilerini dile getirdiği bilgisi verildi. İkinci toplantı da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kurumların anket ve istatistikleri masaya yatırıldı. Son olarak 19 Aralık'ta yapılan toplantı 1 saat sürdü. Ancak bu toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmadı.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

Üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Yapılan son görüşmeler sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ilk kez rakam açıkladı. "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" diyerek işçi tarafının beklentisinin 29 bin 582 lira olduğunu açıkladı.

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