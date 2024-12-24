SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda

ASGARİ ÜCRET İÇİN YAPILAN 3 TOPLANTIDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 10 Aralık tarihinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda tarafların beklentilerini dile getirdiği bilgisi verildi. İkinci toplantı da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kurumların anket ve istatistikleri masaya yatırıldı. Son olarak 19 Aralık'ta yapılan toplantı 1 saat sürdü. Ancak bu toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmadı.