Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
19:51
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı belli oluyor! Asgari ücret 2025 maaş zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 4. toplantıda
Son dakika asgari ücret haberleri... 2025 asgari ücret bu gece mi belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplanıyor. Komisyonun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Toplantının saati belli oldu. Peki asgari ücret bu toplantıda belli olacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2025 asgari ücret zammı için konuşulan senaryolar ve detayları...