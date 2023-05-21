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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan'dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor
Giriş Tarihi: 21.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 14:43

SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan'dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

Son dakika haberi...Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri sonrası milyonların alım gücünü artıracak düzenlemeler için talimatını verdi. Ocak 2023'te hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret temmuzda yeni rekorunu kıracak. Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artan alım gücü korunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden mikro düzeyden büyük işletmelere kadar saha çalışmalarını yürütüyor. Yeni düzenlemelerle ekonomi modelininin milli gelir üzerindeki artışları tabana yayılacak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...

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SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan’dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

Son dakika haberleri...Asgari ücrete ara zam geliyor. Temmuz zammı ile çalışanların taban ücretleri yukarıya çekilecekken, yapılacak vergi düzenlemesi ile de asgari ücret üzerinde maaş alan bütün çalışanların alım gücü yükselecek. Asgari ücretin yükselmesi ile devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi tutarı da artacağından bütün çalışanların maaşlarına bu durum olumlu yansıyacak. İhracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları yapılacak düzenlemelerle daha homojen bir şekilde vatandaşa yansıtılacak. Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan’dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

BÜTÜM MAAŞLAR HEM ENFLASYON FARKI HEM DE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.

BÜYÜK ZAM MÜJDESİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ! YENİ ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? TIKLA İZLE!

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SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan’dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

REFAH PAYI NEDİR?

Son dönemde sıklıkla duyduğumuz bu refah payı, enflasyon oranı üzerinde verilecek zam oranını ifade ediyor. Büyüme rakamlarıyla OECD ve G-20 ülkeleri arasında dikkat çeken Türkiye'nin ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları bu şekilde daha homojen bir şekilde tabana yayılacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan’dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

TEMMUZ ZAMMI 4 MADDE DE ŞEKİLLENECEK

  • Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek
  • Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak
  • Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak
  • Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak
SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan’dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI: 2 YIL İÇİNDE TEK HANE HEDEFİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 16 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

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