Giriş Tarihi: 21.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 14:43

SON DAKİKA: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! Başkan Erdoğan'dan Temmuz 2023 talimatı: Düzenlemeler geliyor

Son dakika haberi...Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri sonrası milyonların alım gücünü artıracak düzenlemeler için talimatını verdi. Ocak 2023'te hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret temmuzda yeni rekorunu kıracak. Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artan alım gücü korunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden mikro düzeyden büyük işletmelere kadar saha çalışmalarını yürütüyor. Yeni düzenlemelerle ekonomi modelininin milli gelir üzerindeki artışları tabana yayılacak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...