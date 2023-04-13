Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:18
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
08:18
Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti
Son dakika haberler: Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Böylece önümüzdeki aylarda asgari ücrete artış kesinleşti. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı ve asgari ücretle ilgili yapılacak zam uygulamasının çalışmasına dair detaylar