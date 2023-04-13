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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti
Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:18

Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti

Son dakika haberler: Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Böylece önümüzdeki aylarda asgari ücrete artış kesinleşti. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı ve asgari ücretle ilgili yapılacak zam uygulamasının çalışmasına dair detaylar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti

Son dakika maaş zammı haberleri: Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan'ın seçim beyannamesi ilanı sırasında da duyurduğu üzere Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti.

Peki Asgari ücrete 2023'ün ikinci zammında ne kadar artış uygulanacak? İşte Asgari ücretle maaş alan milyonları ilgilendiren önemli gelişmenin ayrıntıları...

Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti

ERDOĞAN'DAN 'KALİTELİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunda bugün itibariyle 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

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Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Son dakika | Asgari ücrete zam geliyor: Milyonlarca asgari ücretliye temmuz zammı kesinleşti

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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