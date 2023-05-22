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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır
Giriş Tarihi: 22.05.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 08:58

Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı. Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte en az 500 dolar seviyesinde olacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır

Son dakika asgari ücret desteği haberleri: Başkank Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "Hanede gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olursa bunu sınırın üzerine çıkarma" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde detaylar belli olmaya başladı.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı gibi geliri asgari ücret seviyesinin altında olan tek bir hane bırakmamak üzerine işleyecek olan sistemde hane geliri en az 500 dolar düzeyine gelecek.

Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır

Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte en az 500 dolar seviyesinde olacak.

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Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞLAYACAK

Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin altyapı hazırlıkları başladı. Vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak. Ailenin mali durumu ve sosyal statüleri bakanlığın sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar tarafından düzenli olarak güncellenecek.

Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır

PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK

Her ailede asgari bir sigortalının bulunması esas alınırken, işsiz bireylere istihdamda öncelik tanınacak. Gençler başta olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet ödeyecek.

Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır

EVLİLİKTEN EĞİTİME DESTEKLER OLACAK

Aile koruma desteklerinin finansmanı Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Banka'nın üstleneceği rolde netleşmeye başladı. Yeni evlilikleri teşvikin yanı sıra çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan, güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenecek. Sosyal destek programlarının ekonomik ve sosyal yan etkileri dikkate alınarak gözden geçirilecek.

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