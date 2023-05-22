Giriş Tarihi: 22.05.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
08:58
Son dakika | Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı. Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte en az 500 dolar seviyesinde olacak.