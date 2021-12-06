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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar
Giriş Tarihi: 06.12.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:06

Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar

Asgari ücrette son dakika haberleri... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında görüşmeler ikinci tur aşamasında. Yarın Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yeni zirve için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi yüzde 30'u geçti. İşte Asgari ücret görüşmeleri ve 2022 zamlı maaş oranlarıyla ilgili son dakika haberleri ve önemli detaylar.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar

Son dakika haberler... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri yarın Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE 2022 ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI ORANI

Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar

2003'TE YÜZDE 37.48 ARTTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Bakan Bilgin çalışmanın dört oturumda tamamlanacağını açıklamıştı. AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48, 2015'te de yüzde 33.46 olarak gerçekleşti.

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Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar

2003 yılında 226 lira olan asgari ücret 310,7 lira, 2015 yılında da 974,8 liradan 1300,9 liraya çıkmıştı.

Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar

SON DAKİKA | ORAN BU OLURSA ASGARİ ÜCRET 3950 TL'LERİ GÖRECEK

Edinilen son dakika bilgisine göre Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3850 liraya yükselecek. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.

Son dakika | Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı! Refah payıyla birlikte işte yeni maaşlar

Edinilen son dakika bilgisine göre TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin gelecek yıl da devam etmesinin önemli olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında fayda sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla birlikte işverenin maliyetini azaltmak için firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacak.

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