SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

Giriş Tarihi: 20.12.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
08:57
Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. İlk açıklama TÜRK-İŞ'ten, ardından Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, asgari ücret toplantısına ilişkin, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadesini kullanırken, TÜRK-İŞ bu seferde bir rakam verilmediğini belirterek kendi rakam taleplerini açıkladı. Peki işçi tarafının asgari ücret zammı için talebi ne oldu? Milyonlar Ankara'ya kitlendi. İşte asgari ücret toplantısına ilişkin son dakika gelişmeleri...