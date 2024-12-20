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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40'ı geçecek mi?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:57

SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40'ı geçecek mi?

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. İlk açıklama TÜRK-İŞ'ten, ardından Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, asgari ücret toplantısına ilişkin, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadesini kullanırken, TÜRK-İŞ bu seferde bir rakam verilmediğini belirterek kendi rakam taleplerini açıkladı. Peki işçi tarafının asgari ücret zammı için talebi ne oldu? Milyonlar Ankara'ya kitlendi. İşte asgari ücret toplantısına ilişkin son dakika gelişmeleri...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası işçi tarafından gelen peş peşe açıklamalar dikkat çekti. Peki milyonların merakla beklediği asgari ücret ne kadar olacak? İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ kendi rakam talebini açıkladı. İşte asgari ücret 2025 zammına ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 11.45'i gösterdiğinde 3. toplantısına başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda yine bir rakam telaffuz edilmedi. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda da herhangi bir rakam verilmemişti. Toplantıdan bekledikleri rakamı alamayan işçi tarafı (TÜRK-İŞ) kendi rakam talebini açıklama kararı aldı.

Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası bu yöndeki beklentiler de değişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.

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SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY RAKAM TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Asgari ücret zam mesaisinde sıcak dakikalar yaşanıyor. Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafından beklenen rakam gelmeyince TÜRK-İŞ kamuoyu açıklaması yapma kararı aldı. Açıklamada kendi rakam taleplerini bildireceklerini söyledi. Saatler 16.00'ı gösterdiğinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mikrofonun başına geçerek asgari ücretli işçiler olarak önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

TÜRK-İŞ: RAKAM GÜNDEME GELMEDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Komisyon toplantısında yine rakam gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta sonuç gelecektir diye düşünüyoruz, temennimiz milletin biraz rahatlayacağı bir ücret gelmesi yönünde" dedi.

TÜRK-İŞ'ten gelen 2. açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ'te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır."

SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA KARŞI EZDİRMEYECEĞİZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin dikkat çeken açıklamalardan bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaların uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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