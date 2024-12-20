SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam açıklandı! 2025 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak, %40’ı geçecek mi?

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 11.45'i gösterdiğinde 3. toplantısına başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda yine bir rakam telaffuz edilmedi. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda da herhangi bir rakam verilmemişti. Toplantıdan bekledikleri rakamı alamayan işçi tarafı (TÜRK-İŞ) kendi rakam talebini açıklama kararı aldı.

Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası bu yöndeki beklentiler de değişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.