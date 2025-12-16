Haberler
Galeri
SON DAKİKA | Asrın başarı öyküsü böyle yazıldı! Yıkılan 11 il 3 yılda ayağa kaldırıldı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:11
SON DAKİKA | Asrın başarı öyküsü böyle yazıldı! Yıkılan 11 il 3 yılda ayağa kaldırıldı
Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 il, eşi benzeri görülmemiş bir seferberlikle 3 yıl dolmadan ayağa kaldırıldı. Devletin 100 milyar doları aşan yatırımlarıyla 18 milyona yakın depremzedeye 453 bin yeni yuva yapıldı.