SON DAKİKA | Asrın başarı öyküsü böyle yazıldı! Yıkılan 11 il 3 yılda ayağa kaldırıldı

EN ÇOK KONUT HATAY'A



27 Aralık itibarıyla deprem bölgesinde 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si işyeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere 453 bine yakın bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. En çok konut ise Hatay'a kazandırılacak. Bu tarihte kentte tamamlanmış yapı sayısı 153 bin 248'e ulaşacak. Böylelikle 11 il genelinde yapılan her 3 konuttan 1'i Hatay'da yükselmiş olacak.