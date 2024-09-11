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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjdeler! Bakan Bayraktar: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağız
Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:27

SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjdeler! Bakan Bayraktar: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağız

Son dakika haberi: Enerji gündemine dair soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara dair yeni müjdeler veren Bakan Bayraktar, "10 milyon metreküp hedefimize 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.

SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası’ndan yeni müjdeler! Bakan Bayraktar: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağız

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine dair soruları yanıtlıyor.

SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası’ndan yeni müjdeler! Bakan Bayraktar: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağız

Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektriğin vatandaşın en temel ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Doğal gazı bütün Türkiye'ye, hane halkına götürme hedefimiz var. Şu anda 81 ilimizde doğal gaz var. Bu artık bir zaruret. Evde, işte ve sanayide kullandığımız önemli bir yakıt. Bunu büyük oranda ithal ediyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'de doğal gaz keşfine kadar doğal gazın neredeyse tamamının ithal edildiğini anımsatan Bayraktar, fiyatların uluslararası gelişmelerden fazlasıyla etkilendiğini ve kırılgan olduğunu vurguladı.

Bayraktar, salgın döneminden bu yana doğal gaz ve elektrikte hane halkı ve ticarethanelerin devlet tarafından desteklediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Elektrik ve doğal gazda Hazine üzerinden çok ciddi desteğimiz var. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızın dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Bunu yaparken destek mekanizmasını daha etkin kullanmamız gerekiyor. OVP içinde de desteklerin etkinleştirilmesi başlığı altında var. Her birimizin evinde kullandığımız elektrik ve gazda bu destek var. Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."

OVP kapsamında öncelikli unsurlardan birinin cari açık ve enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bunları düşürmekle alakalı çok önemli hedeflerimiz var. Enerji ithalatını düşürecek, cari açık ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmakla alakalı bu programda doğrudan yer alıyoruz." dedi.

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SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası’ndan yeni müjdeler! Bakan Bayraktar: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağız

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Oruç Reis gemimizi bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderiyoruz. Bu sahalarda 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak.

10 milyon metreküp hedefimize 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılamış olacağız.

Akdeniz'de seyir halinde olan bir platform geliyor. O platform ile üretimimizi iki katına çıkaracağız. Eylül ayının 26'sı gibi Türkiye'de olacak.

Karadeniz'de petrol arayacağız.

Gabar Dağı'nda 100 bin varil petrol hedefimiz var.

SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası’ndan yeni müjdeler! Bakan Bayraktar: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağız

"IRAK'TAKİ MUHATTAPLARIMIZA 'KALKINMA YOLUNU BİR ENERJİ YOLUNA ÇEVİRELİM' DEDİK"

Enerji diplomasimizin içerisinde potansiyelin en yüksek olduğu ülke Irak. İş birliğini çok büyük ölçeklerde gerçekleştirebileceğimiz ülkelerden biridir Irak. Petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında ortaklığımız var ama Irak'a göre ölçeği küçük. Irak günde 3 milyon varilin üzerinde petrol ihraç eden bir ülke ve bunun içerisinde 15 bin varil çok küçük. Türkiye'nin buradan daha büyük bir pay alması lazım. Daha aktif olmamız gerekiyor. Petrol ticaretinde ve taşınmasında daha büyük bir role sahip olabiliriz. Biz Irak'taki muhattaplarımıza 'Kalkınma Yolu'nu enerji yoluna çevirelim. Demir ve otoyolun yanına bir petrol boru hattı bir doğal gaz boru hattı ekleyelim. Bir elektrik iletim hattı ile bunu destekleyelim. O zaman gerçekten bir Kalkınma Yolu haline gelir.' dedik.

Petrolün 100 dolar olduğu bir senaryoyu düşünün. Günlük 1.5 milyon varil demek yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık bir petrol ticaret hacmini ifade eder. Bu Irak için de çok avantajlı olur. Irak aslında petrolünün neredeyse Basra üzerinden küresel piyasalara gönderiyor. Bunu yarısını çeşitlendirebilir. Bunun önünde aslında hiçbir teknik engel yok. Bana göre ticari engel yok. Burada ciddi siyasi bir irade ortaya koyması lazım. Özellikle Irak tarafında Bağdat'ın, Erbil ile beraber.

Biz şu an Irak'a elektrik ihraç ediyoruz ama bunun kapasitesini artırabiliriz. Onlar ihtiyaç duyunca biz onlara, biz ihtiyaç duyunca onlar bize ihraç edebilirler. Bu anlamda Kalkınma Yolu çok daha anlamlı hale gelebilir. Dolayısıyla böyle bir iş birliği mümkün. Ama Irak ile tahkim sürecimiz maalesef halen devam ediyor. Neredeyse 1 yıla yaklaştık. Geçen yıl 2 Ekim'de 'Petrol boru hattı artık operasyonel olmaya hazır. Çalışabiliriz. Petrol boru hattından petrolü sevk edebiliriz' dedik. Ancak henüz 1 varil bile petrol akışı söz konusu değil bu hatta. Biz Türkiye olarak katkı yapmaya hazır olduğumuzu her defasında ifade ediyoruz ama orada da siyasi bir karar üretmesi gerekiyor tarafların.

Nadir toprak elementleri ve kritik mineral keşifleri Sakarya Gaz Sahası keşfi kadar değerli ve çok stratejik bir keşif.

Siemens şirketinin Akkuyu NGS için gerekli parçaları geciktirmesinin projeyi aksatıyor. Bunun bir karşılığı olması gerek.

Madenlerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik teknoloji için Çin dahil farklı ülkelerle görüşmeler yapacağız.

Bu ay içinde 2024'ün YEKA ilanını yapacağız. Ocak ayında da ilk kapasite tahsisini yapmayı planlıyoruz.

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