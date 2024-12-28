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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor
Giriş Tarihi: 28.12.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:31

SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni asgari ücret rakamına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur" diyen Bakan Şimşek, asgari ücret rakamının enflasyonun üzerinde arttığını belirterek rakamlarla detayları açıkladı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

Son dakika haberleri: 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı hafta başında belli oldu. Mevcutta 17 bin 2 lira olarak uygulanan net asgari ücret, yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Bakan Şimşek'in asgari ücret hakkındaki o açıklamaları...

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIYOR"

Uyguladıkları programın nihai hedefinin, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk. 2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız Haziran 2023'ten bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, paylaşımında asgari ücrete yönelik değerlendirmelere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret, enflasyonun üzerinde artıyor. 2023'te enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti."

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

"EN YÜKSEK DEĞERE ULAŞTI"

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payının bu yılın üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998'den bu yana en yüksek değeri olan yüzde 37,6'ya ulaştığına dikkati çeken Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:

"Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu. 2002'de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi. Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir."

Bakan Şimşek'in paylaşımında, istihdam ve asgari ücret verilerine ilişkin grafiklere de yer verildi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 ZAMLANARAK 22.104 OLDU

Geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir yöntem uygulanarak 2025 yılı asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi. 2022 ve 2023 yılı dışında her sene yılda 1 kez zamlanan asgari ücret, gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirlenirdi. Ancak bu yıl 2024 yılı enflasyonu ile 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam oranı belirlendi. Buna göre brütü 26.005 TL olan asgari ücretin, işverene maliyeti 30.556 TL olacak.

BRÜT ASGARİ ÜCRET 26.005 TL
SGK PRİMİ (%14) 3.640,7 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%1) 260,05 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 3.900,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET 22.104 TL

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1000 TL'YE ÇIKARILDI

Asgari ücret desteğini 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarttıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, açıklamasında dezenflasyon sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız."

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