Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:36

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması geldi. Refah payı düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini müjdeledi. Erdoğan, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca memur zammı için de "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." diye konuştu. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni emekli zammı açıklaması geldi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.

Başkan Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! 7.500 TL üzeri alan emeklilere müjde! | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

SON DAKİKA