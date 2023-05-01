Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:36

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması geldi. Refah payı düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini müjdeledi. Erdoğan, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca memur zammı için de "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." diye konuştu. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...