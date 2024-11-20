Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
13:56
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son dakika haberi: Brezilya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, TÜFE'nin kalıcı bir düşüş trendiğine girdiğini ve bu şekilde devam edeceğini belirtti.