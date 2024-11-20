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Haberler Galeri SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:56

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberi: Brezilya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, TÜFE'nin kalıcı bir düşüş trendiğine girdiğini ve bu şekilde devam edeceğini belirtti.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Brezilya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, milyonları ilgilendiren açıklamalar yaparak, emekli, memur maaşları ile asgari ücret hakkında konuştu.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brezilya dönüşü ekonomi ve siyasete ilişkin açıklamalar yaparak "Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK

2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan emekli, memur maaşı ve asgari ücret mesajı geldi: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız.

Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi.

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