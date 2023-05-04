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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor
Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:55

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

Son dakika haberleri...Asgari ücret, emekli ve memur maaşları Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı için yapılacak düzenlemeler için çalışmara başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan emekli ve memur zammı için 4 aylık fark kesinleşti. Peki asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna ek zam dahil o hesaplar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı için heyecanlandıran açıklama geldi. Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN REFAH PAYI MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini yeniledi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağını ifade ederken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile yeni ücretlerin belirleneceğini müjdeledi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞANLARIN, EMEKLİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ ARTACAK

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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