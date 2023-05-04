Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:55

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı müjdesi! Yeni düzenlemeler geliyor

Son dakika haberleri...Asgari ücret, emekli ve memur maaşları Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı için yapılacak düzenlemeler için çalışmara başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan emekli ve memur zammı için 4 aylık fark kesinleşti. Peki asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna ek zam dahil o hesaplar...