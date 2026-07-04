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Haberler Galeri Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 07:51

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın merakla beklediği haziran enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 32.11, aylık bazda ise yüzde 0.99 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13.52 oranında zam alacak. Temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 17.76 oranında olacak.

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Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Artışla, en düşük memur maaşı 70 bin lirayı aşarken, en düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 TL'ye yükselecek.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

MEMURA YÜZDE 13.52'LIK ARTIŞ

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan zammın yüzde 11'i toplu sözleşme zammından oluşuyor. Buna göre yüzde 6.09 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

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Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

Bunun üzerine yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 13.52 oranında artacak. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den 70 bin 258 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 527 TL'ye çıkacak.

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Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

İŞÇİ, ESNAFA YÜZDE 17.76 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yılbaşında yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

İşçi ve esnaf emeklileri, temmuz yüzde 17.76 oranında zam alacak. 20 bin TL aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 23.552 bin TL'ye çıkacak. Bunun için verilen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23.552 TL'YE ÇIKIYOR

En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Bu yıl ocak ayında ise en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyonun üzerinde artırıldı. Memur maaşlarına yakın olarak yüzde 18.48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye çıkartıldı. AK Parti Grubu dün TBMM'ye, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi sundu. Düzenlemeyle birlikte mevcutta 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması hedefleniyor.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

65 YAŞ AYLIĞI 7 BİN 257 TL

Haziran enflasyonunun ardından memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birçok ödeme kalemi yeniden hesaplandı. Her ay ödenen, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2026 yılı için 9 bin 358 lira 50 kuruş) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan yardım 6 bin 393 lira 2 kuruştan 7 bin 257 lira 35 kuruşa çıktı.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

ENGELLİ AYLIKLARI ARTTI

Engelli vatandaşlara ve ailelerine ödenen aylık destek ödemeleri, engel oranlarına göre yeniden güncellendi. Yüzde 40-69 arası engelliler için her ay ödenen 5 bin 103 lira 34 kuruşluk yardım 5 bin 793 lira 31 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engelliler için ödenen 7 bin 655 lira 1 kuruşluk yardım 8 bin 689 lira 96 kuruşa yükseldi. 18 yaşın altındaki engelliler için ödenen aylık 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa çıktı.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

Çalışanların işten ayrılırken aldıkları yıllık kıdem tazminatının tavan sınırı, doğrudan en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesine bağlı olduğu için yeniden hesaplandı.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

Tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

BEDELLİ 472 BİN 653 TL

TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyonu sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ücret yaklaşık 56 bin lira yükselerek 472 bin 653 liraya çıktı.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her altı ayda bir güncelleniyor.

Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

Yeni tutarın yürürlüğe girmesine ilişkin nihai açıklamanın ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılması bekleniyor.

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