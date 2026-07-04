Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23.552 TL'YE ÇIKIYOR

En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Bu yıl ocak ayında ise en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyonun üzerinde artırıldı. Memur maaşlarına yakın olarak yüzde 18.48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye çıkartıldı. AK Parti Grubu dün TBMM'ye, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi sundu. Düzenlemeyle birlikte mevcutta 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması hedefleniyor.