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Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 07:51
Son dakika | Emekli ve memur zam oranı belli oldu: İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur zammı! Kim ne kadar alacak?
Son dakika haberi: Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın merakla beklediği haziran enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 32.11, aylık bazda ise yüzde 0.99 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13.52 oranında zam alacak. Temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 17.76 oranında olacak.